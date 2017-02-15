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Bakanlıklar personel alacak

Sağlık ve Adalet bakanlıkları personel alacak. Sağlık Bakanlığı 46 bin 500 kişi, Adalet Bakanlığı ise 10 bin kişi işe alacak

Bakanlıklar personel alacak

Sağlık ve Adalet bakanlıkları personel alacak. Sağlık Bakanlığı 46 bin 500 kişi, Adalet Bakanlığı ise 10 bin kişi işe alacak

15 Şubat 2017 Çarşamba 22:06
Bakanlıklar personel alacak
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İLAÇTAKİ zammın vatandaşa yansımayacağını müjdeleyen Bakan Akdağ, 2017'de sağlık alanında toplam 46 bin 500 kişiyi işe alacaklarını belirtti.  Adalet Bakanlığı ise 10 bin kişiyi işe alacağını açıkladı.
'3 BAŞLIK ALTINDA GÖRÜYORUZ'
Bakan Akdağ, "Sağlık Bakanlığı'nın hizmetlerini sınıflandırırsak 3 başlık altında görüyoruz. Birincisi sağlığımızın geliştirilmesi, özellikle fertler olarak hayat tarzlarımızı iyileştirmesi. Sağlık Bakanlığı'nın buna destek vermesi. Tütünle mücadelede olduğu gibi. Yeni dönemde güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Buna sağlıkta dönüşümün ikinci dönemi diyoruz. İkincisi aile hekimi seviyesinde yaptığımız hizmetler var. Üçüncüsü de hastanecilik konusu.
'16 BİN 500 KİŞİ İÇİN ANLAŞTIK'
Maliye Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde bu yıl için 16 bin 500 kişi için anlaşmış durumdayız. 16 bin 500'ün üstüne eklemek istiyorum. Çünkü yeni hastaneler yapıyoruz, yoğun bakımlarımızı düzenliyoruz. 3 bin 900'ü hemen önümüzdeki ay alım işlemini tamamlayacağız. Kalan kısmını da yıl içerisinde. 16 bin 500 kişinin içinde doktorlar yok. Çünkü doktorlar Maliye Bakanlığı ile istihdam edilmiyor. Aşağı yukarı 13 bin doktor istihdam edeceğimizi düşünüyoruz. Tahminen 17 bin civarında da şirket çalışanı istihdam edeceğiz. Sağlık meslek liseleri ve sağlık bölümünden üniversite mezunu var. Doğrusu biz hem hakkaniyet açısından daha uzun süreli eğitim alma açısından üniversite mezunlarına ağırlık vereceğiz. Lise mezunlarını da istihdam etmeye çalışacağız.
ADALET DE PERSONEL ALACAK
Adalet Bakanlığı tarafından hakim ve savcı başta olmak üzere 2017 yılında 10 binden fazla personel alımı yapılması planlanıyor. 3 bin 500 hakim ve savcı alımına ilişkin sınav süreci devam ederken, Haziran ayında da 2 bin 750 hakim ve savcı daha alınacak. Adalet Bakanlığı 5 bine yakın zabıt katibi ve infaz koruma memuru almayı da planlıyor" dedi.
3 BİN 500 HAKİM VE SAVCI ALINACAK
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2017 yılında hakim ve savcı ile adliye personeli alımı yapılacağını açıklamıştı. Adalet Bakanlığı tarafından 2017 yılında en az 6 bin 250 hakim ve savcı alınması planlanıyor. 3 bin 500 hakim ve savcının alımına ilişkin olarak sınav süreçlerinin devam ettiği belirtilirken, ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavın ardından yapılacak mülakat sınavında başarılı olan 3 bin 500 hakim ve savcı alınacak. Adalet Bakanlığı, 3 Haziran'da ÖSYM tarafından yapılacak sınav ile 2750 hakim ve savcı almayı da planlıyor. 3 Haziran'daki sınavda 2000 hakim ve savcı hukuk fakültesi mezunlarından 750'si ise avukatlar arasından alınacak. Bakanlığın, yıl sonuna doğru hakim ve savcı alımına ilişkin bir sınav daha yapabileceği öğrenildi.
KATİP VE İNFAZ KORUMA DA ALINACAK
Adalet Bakanlığı, 810 icra katibi alımına ilişkin ilana çıkarken, icra katiplerinin alımına ilişkin mülakatların devam ettiği öğrenildi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından uzman erbaşlıktan ayrılanlar arasından 3000 infaz koruma memuru alımına ilişkin sınav süreçlerinin tamamlandığı ve atamalarının yakında yapılacağı belirtildi. Adalet Bakanlığı tarafından adliyelerin zabit katibi ve mübaşir ihtiyacını gidermek için 2017 yılında en az 5 bin zabıt katibi, infaz koruma mübaşir ve şoför alımı alım yapmayı planladığı belirtildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Ve Adalet BakanlıkSağlık BakanlığıAdalet Bakanlığı
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