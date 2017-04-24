Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
148.816
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6263
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Bakanlık takibe aldı! Adım adım izleniyor

Maliye Bakanlığı vergisini ödemeyen şirketlerin peşine düştü. Bakan Ağbal tebligatların gönderildiğini duyurdu

Bakanlık takibe aldı! Adım adım izleniyor

Maliye Bakanlığı vergisini ödemeyen şirketlerin peşine düştü. Bakan Ağbal tebligatların gönderildiğini duyurdu

24 Nisan 2017 Pazartesi 08:44
Bakanlık takibe aldı! Adım adım izleniyor
banner404

2017’de 50 milyar TL büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilen elektronik ticaret (e-ticaret) için Maliye Bakanlığı, uluslararası şirketlerin peşine düştü. Türkiye’deki müşterilerine satış yaptıkları halde vergi sistemine dahil olmayan uluslararası elektronik e-ticaret şirketlerine Maliye’den tebligat gitti. Maliye Bakanı Naci Ağbal “Ülkede kim para kazanıyorsa, vergisini ödemeli” dedi. Bakanlık olarak bu prensiple hareket ettiklerini dile getiren Ağbal, akanlık olarak, iş yeri ülkede olmasa bile, ülkede ticari faaliyet yürüten, para kazanan ve bu işini de bir şekilde aracılar vasıtasıyla yapan firmalar bakımından vergileme hakkının Türkiye’de olduğuna inandıklarını söyledi. Vergi incelemeleri sonucunda Türkiye’de kazanılan ve vergisi ödenmeyen tutarlarla ilgili muhataplara gerekli tebligatları yaptıklarını bildiren Ağbal “Bir kısmı gelip, bunu anlaşarak ödemek istedi, bir kısmı da dava etti. Bu konuda gerek hukuki değerlendirmelerimizi yapmış bulunuyoruz.
OFİSİMİZ YOK BAHANESİ
Vergisini ödemek isteyemeyenlere karşı da gerekli vergi denetim mekanizmalarını kullanıyoruz. Bir grup şirket Türkiye’nin bu konudaki tavrını gördüğü için Türkiye’de ofis kurdu, mükellef oldu ve vergisini ödüyor ama ısrarla ‘Türkiye’de ticari faaliyet yapmıyoruz, ofisimiz yok’ diyenlere karşı da gerekli raporları yazdık, bunları takip ediyoruz. O firmalar da Maliye idaresindeki arkadaşlarımızla görüşüyorlar. Bir ara bana da geldiler, kendilerine çok açık ve net söyledik, uluslararası vergilendirme kurallarına göre vergilerini burada da ödemek durumundalar” diye konuştu.
GELİP BÜRO KURSUNLAR
Ağbal, Türkiye’nin bir çok ülke ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarının da bulunduğuna dikkati çekerek, “OECD’nin bir model anlaşması var oradaki en kritik kavram iş yeri. İş yerinin nerede olduğu... İş yeri deyince biz bir büro arıyoruz halbuki sanal ticaret buna uymuyor, bir büro yok ortada. Türkiye’de bu işi yapanlar, bir şekilde araya bir daimi temsilci koyuyor” dedi.
ULUSLARARASI VERGİ MODELİ YOK
Küresel ticaretin belli bir oranının elektronik ortamda yürütüldüğünü, bunun önümüzdeki yıllarda daha da artacağını belirten Ağbal, şöyle konuştu: “Nerede ticaret yaparsanız yapın vergi ödemeniz gerekiyor. O zaman ‘bu vergiyi kim ödeyecek, nerede ödenecek’ tartışması gündeme geliyor. Bugün küresel ticaretin vergilenmesi konusunda uluslararası düzeyde herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir modeli henüz yakalayabilmiş değiliz. Gelir nerede elde ediliyorsa, orada vergilemenin yapılması prensibi daha hakkaniyete uygun bir çözüm fakat mevcut durumda bazı ülkeler bundan kaçınıyor.”

banner355
Anahtar Kelimeler:
E-ticaretMaliye Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar düşüyor
Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar düşüyor
TOKİ kiracıları sevindirecek!
TOKİ kiracıları sevindirecek!
Mesleki Yeterlilik için yarın son gün
Mesleki Yeterlilik için yarın son gün

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals