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Bakanlar Kurulundan işsizlik sigortası kararı

İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranı 2017 ve 2018 yılları için yüzde 50'ye çıkarıldı

Bakanlar Kurulundan işsizlik sigortası kararı

İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranı 2017 ve 2018 yılları için yüzde 50'ye çıkarıldı

21 Nisan 2017 Cuma 11:32
Bakanlar Kurulundan işsizlik sigortası kararı
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"İŞSİZLİK Sigortası Fonu Gelirlerinin 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48'inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararda, İşsizlik Sigortası Kanununun 48'inci maddesinin yedinci fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen ve iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapma amacıyla kullanılması öngörülen İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2017 ve 2018 yılları için yüzde 50'ye çıkarıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Işsizlik SigortasıEKONOMİ
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