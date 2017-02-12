Bakandan işletmelere çağrı

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, TRT Haber'de canlı yayına katıldı. Basit usule tabi mükellefler için Şubat ayının beyanname verme ayı olduğunu belirten Ağbal, yaklaşık 750 bin esnafın bu ayın 25'ine kadar mutlaka basit usul çerçevesinde hesaplanan kazançlarını beyan etmeleri gerektiğini kaydederek, "Bir basit usul mükellefi, beyanname verdiğinde kazancı 8 bin TL'ye kadar hiç vergi almayacağız. 8 bin TL'den fazla ise 8 bin TL'lik kısmından vergi almayacağız. Özellikle esnafımızın mutlaka ve mutlaka muhasebecileriyle bu konuyu konuşmaları ve devletin kendisine getirmiş olduğu bu imkandan yararlanmalarını istiyorum" dedi. Maliye Bakanı Ağbal, söz konusu mükelleflerin, getirilen imkan sayesinde yıllık bin 200 lira tutarındaki vergiyi vermekten kurtulacaklarını, 750 bin esnafı bu yolla desteklediklerini söyledi.

'MALİYETLER YÜZDE 35 AZALACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde açıklanan istihdam seferberliği hakkında da açıklama yapan Ağbal, tüm işverenlere bu yılın sonuna kadar özel bir imkan sunulduğunu belirterek, "İşverenlerin, 2016 Aralık ayındaki mevcut çalışan sayılarına bu yıl içinde ilave ettikleri her çalışan için bu teşvikten yararlanacaklar. Örneğin 2016 Aralık ayında işletmemde 10 kişi çalışıyordu, Ocak ayında yeni 2 kişi aldım, asgari ücret üzerinden de bunlara ödeme yapacağım. Normalde asgari ücret üzerinden ödeme yapsa ne kadar maliyeti var? 2 bin 178 TL. 2 bin 178 TL'nin 773 TL'si devlete verilen vergi, prim ve fon maliyetlerinden oluşuyor. Yani bugün biliyorsunuz net asgari ücret 1.404 TL, 1.404 TL'nin üzerine 773 TL de vergi, prim ve fon ödemesi yapıyor. Biz şimdi diyoruz ki, bu şekilde aldığınız çalışanın 773 TL'sini devlet olarak biz karşılıyoruz. Dolayısıyla maliyetiniz 2 bin 178 TL'den 1.404 TL'ye düşüyor. Çalışan, asgari geçim indirimi dahil alması gereken maaşını tam olarak alıyor ama buna karşılık işveren, kendisine gelen bu vergi ve prim yükünden kurtuluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Maliyetlerinde yaklaşık olarak yüzde 35 azalma demek. Bütün işletmelerimize çağrıda bulunuyorum. İşçilik maliyetlerinin yüzde 35 düşürüldüğü bir ortamda, Cumhurbaşkanımızın himayesinde başlatılan bu kampanyaya katılmalarını bekliyorum" diye konuştu.

'TÜM BUNLAR ALINMAYACAK'

Bakan Ağbal, devletin karşılayacağı 773 TL'nin ile ilgili "Söz konusu tutarın 666 TL'lik kısmının Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödenen primler ve İşsizlik Sigortası Fonuna ödenen tutar, geri kalan yaklaşık 93 TL'nin Gelir Vergisi, 13 TL 49 Kuruş'un da Damga Vergisi ve tüm bunlar alınmayacak" ifadelerini kullandı. Ağbal, teşvikin maliyetinin ise 11 milyar TL'si İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmak üzere 12,3 milyar TL olduğunu kaydetti.

'İHRACAT ARTSIN İSTİYORUZ'

Beyaz eşya, mobilya ve konutlara getirilen vergi teşviklerinin ardından otomotiv sektörünün de beklentiler için Bakan Ağbal, şunları söyledi: "Otomotiv sektörü bizim en stratejik gördüğümüz sektörlerden biri. Biz, otomotiv pazarı Türkiye'de büyüsün, üretim ve ihracat büyüsün istiyoruz. O anlamda Otomotiv Sanayi Derneği yöneticisi arkadaşlarımızla çok yakın görüşmeler yapıyoruz. Sektörün sorunlarını da konuşuyoruz, çözümlerini de konuşuyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Çok da güzel öneriler getiriyorlar, inşallah önümüzdeki günlerde kendileriyle tekrar bir araya geleceğiz. Bu anlamda özellikle pazarı büyütme bakımından yapmamız gereken, almamız gereken adımları da konuşacağız" dedi.

'PİYASADA BELİRSİZLİK GÖRÜNMÜYOR'

Ağbal, ekonomide alınan tedbirler ile ilgili de "2016'da dünyada, çevremizde ve ülke içinde siyasi ve ekonomik birçok sorunla karşılaşıldı. Tüm ülkelerin de bu sorunlardan etkilendi ama gerek darbe girişimi gerekse de terör olayları ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle bizim daha fazla etkilendi. Buna karşın ekonomi yönetimi olarak bu risklere karşı ardı ardına karar paketleri açıkladık ve uygulamaya koyduk. Şu anda piyasalarda oynaklığı oluşturan bütün faktörler aslında yakın vadedeki belirsizlikler üzerinden fiyatlanıyor. En son Fitch'le ilgili karar da açıklandıktan sonra şu anda önümüzdeki 15 gün, 1 ay sonrası için bir belirsizlik faktörü gözükmüyor. Referanduma ilişkin piyasanın fiyatladığı gelişme, referandumdan 'evet' çıkacağı şeklinde, bu çok net gözüküyor. Çünkü piyasa bu tür konularda duyarlıdır. Dolayısıyla, burada artık Türkiye'nin önümüzdeki dönemde referandumun olumlu sonuçlarına bağlı bir siyasi belirginliği artıyor, bu olumlu bir şey" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE İLGİ DEVAM EDİYOR'

Ekonomide Eylül ayından itibaren alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığını kaydeden Ağbal, "Üçüncü çeyrekte ekonomi bir miktar daraldı ama dördüncü çeyrekte çok yüksek olmasa da ılımlı bir yukarı yönlü eğilimi de görmeye başladık. Özellikle şu son aylarda aldığımız talebi arttıran tedbirler de arka arkaya piyasada etkisini gösterecek. Referandumun oluşturduğu ortam da piyasada bir canlılık meydana getirecek. İhracat tarafında iyi gidiyoruz. Dolayısıyla 2017'de benim tahminim, referandumun ortaya koyacağı olumlu tablonun ardından çok ciddi anlamda yatırım tarafında da bir artış olacak. Uluslararası yatırım cephesine bakıyorum. Türkiye'ye olan ilgi eksilmeden devam ediyor. Dolayısıyla doğrudan yatırım cephesinde de önümüzdeki günlerde, aylarda olumlu gelişmeler olacak. 2017, 2016'dan çok daha iyi bir yıl olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

