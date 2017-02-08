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Bakan Özlü, sanayi üretim verilerini değerlendirdi

Sanayi üretiminin geçen yılın aralık ayında ılımlı bir büyüme gösterdiğini belirten Bakan Özlü, "Son çeyrek büyümesinde iç talep koşullarındaki iyileşme ve üçüncü çeyrekte ertelenen tüketim ve yatırım harcamalarının yavaş yavaş devreye girmesi etkili olmuştur" dedi

Bakan Özlü, sanayi üretim verilerini değerlendirdi

Sanayi üretiminin geçen yılın aralık ayında ılımlı bir büyüme gösterdiğini belirten Bakan Özlü, "Son çeyrek büyümesinde iç talep koşullarındaki iyileşme ve üçüncü çeyrekte ertelenen tüketim ve yatırım harcamalarının yavaş yavaş devreye girmesi etkili olmuştur" dedi

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:29
Bakan Özlü, sanayi üretim verilerini değerlendirdi
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BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi üretiminin 2016 Aralık'ta bir  önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttığını, arındırılmamış endeksteki  artışın da yüzde 1,2 olarak gerçekleştiğini, mevsim ve takvim etkisinden  arındırılmış sanayi üretiminin ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldığını  kaydetti.
Son çeyrekte başlayan sanayi üretimindeki artışın aralık ayında da  devam ettiğini ve sanayinin ılımlı bir büyüme gösterdiğini ifade eden Özlü, şu  değerlendirmelerde bulundu:
"Gerek dış ticaret rakamlarında, gerekse de kredi miktarlarındaki  artışlar bize zaten bir büyümeyi işaret ediyordu. Bu büyüme sinyallerine rağmen  özellikle uluslararası piyasalardan kaynaklanan finansal oynaklıklar, yatırım ve  tüketim harcamalarını kısıtlamış ve sanayi üretiminde daha yüksek bir artış  yaşanmasını sınırlamıştır. Her şeye rağmen sanayi üretim endeksi, 2005 yılından  bu tarafa en yüksek aralık ayı değerine ulaşmıştır.
Aralık ayı verileriyle 2016'nın son çeyreğine ve aynı yılın tamamına  dair verileri de elde etmiş oluyoruz. 2016'nın son çeyreğinde takvim etkilerinden  arındırılmış sanayi üretimi yüzde 2,1 büyürken 2016 yılının tamamında sanayideki  büyüme yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.
Son çeyrek büyümesinde iç talep koşullarındaki iyileşme ve üçüncü  çeyrekte ertelenen tüketim ve yatırım harcamalarının yavaş yavaş devreye girmesi  etkili olmuştur. Ayrıca, AB ekonomisindeki toparlanmaya dönük adımlar  ihracatımıza dolayısıyla da sanayi üretimimize olumlu yansımıştır."
"BÜYÜME 2017'DE DAHA İYİ OLACAK"
Özlü, Türkiye'nin 2016'da zor bir yıl geçirdiğinin altını çizerek,  Fetullahçı Terör Örgtü'nün (FETÖ) darbe girişiminin getirdiği sorunların yanı  sıra komşu ülkelerde yaşanan istikrarsızlıkların ticaret üzerindeki baskıların ve  ülke için çok önemli bir yeri olan turizm sektörünün yaşadığı sıkıntıların  uluslararası finansal piyasalarda yaşanan çalkantılarla birleşmesinin ekonomi  üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirtti.
Buna karşın Türkiye'nin söz konusu zorlukları yendiğini ve tüm bu  gelişmelere rağmen 2016'da sanayi üretimini büyüttüğünü ifade eden Özlü, "Ayrıca,  ekonomiyi daha da büyütmek ve ekonomideki canlanmayı hızlandırmak üzere de birçok  adım atıyoruz. Bazı ürünlerde açıklanan ÖTV ve KDV indirimleri bunun bir  parçasıdır. Ayrıca, KOSGEB üzerinden verdiğimiz krediler ve Kredi Garanti  Fonu'nun yapısında ve finansmanında attığımız adımlar da piyasayı tekrar  hareketlendirecektir. Terörden etkilenen bölgelerde başlattığımız Cazibe  Merkezleri Programı, sadece o bölgeler için değil tüm ülke ekonomisinin  kalkınmasına ivme kazandıracaktır." değerlendirmesini yaptı.
Bu yıl taşların yerine oturacağına, bilinmezliklerin ve uluslararası  çalkantıların azalacağına dikkati çeken Özlü, özellikle referandum sonrasında,  Anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle ekonomi için de güçlü, farklı ve yeni  bir dönemin başlayacağını kaydetti.
Özlü, hükümet olarak aldıkları tedbirlerin ekonomiye büyük canlılık  kazandıracağını belirterek, "Ekonomiye en büyük gücü ise referandumda çıkacak  olan 'evet' kararı kazandıracak. 2017'de, ülke büyümesinin ve özellikle de sanayi  büyümesinin 2016'ya göre çok daha iyi olacağı bir yıl göreceğiz." ifadelerini  kullandı.

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bakan özlü sanayi üretim verilerini değerlendirdi
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