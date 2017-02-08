Bakan Özlü, sanayi üretim verilerini değerlendirdi

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi üretiminin 2016 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttığını, arındırılmamış endeksteki artışın da yüzde 1,2 olarak gerçekleştiğini, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldığını kaydetti.

Son çeyrekte başlayan sanayi üretimindeki artışın aralık ayında da devam ettiğini ve sanayinin ılımlı bir büyüme gösterdiğini ifade eden Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerek dış ticaret rakamlarında, gerekse de kredi miktarlarındaki artışlar bize zaten bir büyümeyi işaret ediyordu. Bu büyüme sinyallerine rağmen özellikle uluslararası piyasalardan kaynaklanan finansal oynaklıklar, yatırım ve tüketim harcamalarını kısıtlamış ve sanayi üretiminde daha yüksek bir artış yaşanmasını sınırlamıştır. Her şeye rağmen sanayi üretim endeksi, 2005 yılından bu tarafa en yüksek aralık ayı değerine ulaşmıştır.

Aralık ayı verileriyle 2016'nın son çeyreğine ve aynı yılın tamamına dair verileri de elde etmiş oluyoruz. 2016'nın son çeyreğinde takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 2,1 büyürken 2016 yılının tamamında sanayideki büyüme yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Son çeyrek büyümesinde iç talep koşullarındaki iyileşme ve üçüncü çeyrekte ertelenen tüketim ve yatırım harcamalarının yavaş yavaş devreye girmesi etkili olmuştur. Ayrıca, AB ekonomisindeki toparlanmaya dönük adımlar ihracatımıza dolayısıyla da sanayi üretimimize olumlu yansımıştır."

"BÜYÜME 2017'DE DAHA İYİ OLACAK"

Özlü, Türkiye'nin 2016'da zor bir yıl geçirdiğinin altını çizerek, Fetullahçı Terör Örgtü'nün (FETÖ) darbe girişiminin getirdiği sorunların yanı sıra komşu ülkelerde yaşanan istikrarsızlıkların ticaret üzerindeki baskıların ve ülke için çok önemli bir yeri olan turizm sektörünün yaşadığı sıkıntıların uluslararası finansal piyasalarda yaşanan çalkantılarla birleşmesinin ekonomi üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirtti.

Buna karşın Türkiye'nin söz konusu zorlukları yendiğini ve tüm bu gelişmelere rağmen 2016'da sanayi üretimini büyüttüğünü ifade eden Özlü, "Ayrıca, ekonomiyi daha da büyütmek ve ekonomideki canlanmayı hızlandırmak üzere de birçok adım atıyoruz. Bazı ürünlerde açıklanan ÖTV ve KDV indirimleri bunun bir parçasıdır. Ayrıca, KOSGEB üzerinden verdiğimiz krediler ve Kredi Garanti Fonu'nun yapısında ve finansmanında attığımız adımlar da piyasayı tekrar hareketlendirecektir. Terörden etkilenen bölgelerde başlattığımız Cazibe Merkezleri Programı, sadece o bölgeler için değil tüm ülke ekonomisinin kalkınmasına ivme kazandıracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bu yıl taşların yerine oturacağına, bilinmezliklerin ve uluslararası çalkantıların azalacağına dikkati çeken Özlü, özellikle referandum sonrasında, Anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle ekonomi için de güçlü, farklı ve yeni bir dönemin başlayacağını kaydetti.

Özlü, hükümet olarak aldıkları tedbirlerin ekonomiye büyük canlılık kazandıracağını belirterek, "Ekonomiye en büyük gücü ise referandumda çıkacak olan 'evet' kararı kazandıracak. 2017'de, ülke büyümesinin ve özellikle de sanayi büyümesinin 2016'ya göre çok daha iyi olacağı bir yıl göreceğiz." ifadelerini kullandı.