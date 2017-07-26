Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

Bakan Fakıbaba'dan kurbanlık açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba, kurbanlıklarla ilgili," Fiyat söylemiyorum ama yavaş yavaş piyasanın oturduğunu görüyorum. Kurban Bayramı'nda hem üreticinin hem tüketicinin memnun olacağı bir şey planlıyoruz." dedi

Bakan Fakıbaba'dan kurbanlık açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba, kurbanlıklarla ilgili," Fiyat söylemiyorum ama yavaş yavaş piyasanın oturduğunu görüyorum. Kurban Bayramı'nda hem üreticinin hem tüketicinin memnun olacağı bir şey planlıyoruz." dedi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:17
Bakan Fakıbaba'dan kurbanlık açıklaması
banner404

FAKIBABA,  yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu ve çok kaliteli tarım ürünleri yetiştirildiğini, ülkeyi bu anlamda daha ileriye taşımak için gayret göstereceklerini söyledi.

Rusya ile domates ihracatı konusunda olumlu gelişmelerin yaşanmasını beklediklerini işaret eden Fakıbaba, bu konuda yalnızca belirli ülkelere bağımlı olmamak gerektiğini, alternatif pazarlara açılmanın önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu, yalnızca Şanlıurfa'nın bi?le sahip olduğu imkanlar ve bu alandaki altyapısıyla  Türkiye'yi besleyecek potansiyeli bulunduğuna işaret eden Fakıbaba, şunları  kaydetti:

"Maalesef sıkıntılarımız var. Bazı bizden de kaynaklanan şeyler var,  halkımızla daha çok buluşacağız ve bu sorunları inşallah çözeceğiz. Bunlar  çözüldüğü zaman daha çok ihracat yapacağımıza inanıyorum ama tabii ki elimizde  sihirli bir değnek yok. Yavaş yavaş inşallah Allah'ın yardımı, halkımızın  desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Rusya ile domates ihracatının  gerçekleşmesi yüksek ihtimal ama benim görevim bundan sonra alternatifler  hazırlamak. Bizim ürünlerimiz gerçekten dünya kalitesinde ürünler bunların  değerini bilip, diğer ülkelere tanıtımını yapmamız lazım."

Kurbanlık fiyatları

Ahmet Eşref Fakıbaba, kurbanlık fiyatlarının normalleşmeye başladığını  da dile getirdi.

"Fiyat söylemiyorum ama yavaş yavaş piyasanın oturduğunu görüyorum.  Kurban Bayramı'nda hem üreticinin hem tüketicinin memnun olacağı bir şey  planlıyoruz." diyen Fakıbaba, bu konuda da ciddi bir çalışma içerisinde  olduklarına değindi.

Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben istiyorum ki hem üreten hem tüketen hem esnaf hem kasap hem bu  işle uğraşan insanlar, gerçekten mutlu olsun ama bu işi bilmeyen, sadece parası  olduğu için bu işe girip para kazanmak isteyenleri mutlaka elimine etmek  zorundayız. Bu işi babadan, atadan meslek olarak yapan, sanayisini yapan, eti  satan, tüketen insanlara saygımız var. İnanıyorum piyasa mutlaka oturacaktır."

Ahmet Eşref Fakıbaba, ayrıca mevsimlik tarım işçilerine yönelik  projeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bu anlamda da ilgili bakanlarla  söz konusu işçileri yerlerinde ziyaret edip, problemlerini çözmeye  çalışacaklarını anlattı.

"Halkın içinde olacağım"

Belediye başkanlığı döneminde olduğu gibi bakanlığı süresince de  mümkün olduğunca problemleri halktan öğrenip, ona göre çözüm üretmeyi  amaçladığını aktaran Fakıbaba, "Yine halkın arasında olacağız, mutlaka ahırlara  gireceğim, çamur tarlalara basacağım. Tarım ve hayvancılık bakanı olup, sadece  yansılarda onları seyretmek, algılamak mümkün değil. Onun için halkın problemi  ancak onların arasında çözülür." şeklinde konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ahmet FakıbabaKurbanlıkFiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
Murat Ülker imzaladı Godiva, Moğolistan'a uzanıyor
Murat Ülker imzaladı Godiva, Moğolistan'a uzanıyor
Dergi ve gazete tek uygulamada buluştu
Dergi ve gazete tek uygulamada buluştu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals