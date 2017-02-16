Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88125
ALTIN
146.510
DOLAR
3.6799
STERLIN
4.6050
EURO
3.9151
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
16 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
16 Şubat Günlük Burç Yorumu
16 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Şubat 2017 Alanya -...
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar

Bakan'dan o şehir için 73 müjde!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Hatay'a 187 milyon TL'lik 16 müjdeyle geldik. Daha önce Hatay'a geldiğimde 57 müjde vermişim, 705 milyon TL. Bunları da eklersek, Hatay için 73 tane müjde vermiş oluyoruz." dedi

Bakan'dan o şehir için 73 müjde!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Hatay'a 187 milyon TL'lik 16 müjdeyle geldik. Daha önce Hatay'a geldiğimde 57 müjde vermişim, 705 milyon TL. Bunları da eklersek, Hatay için 73 tane müjde vermiş oluyoruz." dedi

16 Şubat 2017 Perşembe 12:14
Bakan'dan o şehir için 73 müjde!
banner404

BAKAN Eroğlu, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaretinde, Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına Hatay'da bugün temeli atılacak tesislere ilişkin bilgi verdi.
Hatay'da baraj, gölet ve ormancılık faaliyetlerinin çok önemli olduğunu belirten Eroğlu, kentte 12 tesisin temel atımını gerçekleştireceklerini vurguladı.
Temeli atılacak tesislerin arasında Karasu Regülatörü ve Deravisyon Kanalı, Reyhanlı Barajı Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyonu'nun da bulunduğu anlatan Bakan Eroğlu, "Bunların 3 tanesi sulama, 9'u da taşkın koruma ve dere ıslah tesisi. Bunların toplam maliyeti 123 milyon TL. Bunlar Hatay için çok önemli yatırımlar. Reyhanlı Barajı biliyorsunuz, buranın en büyük projelerinden bir tanesi. Ona su getirecek olan iki tane dev projenin temeli atılacak. Onun dışında bir müjde daha vereyim, Büyük Karaçay Barajını bitiriyoruz. Bu yıl sonunda arıtma tesisi de bitecek, su tutacağız. Bu bütün bölgeye hayat verecek içme ve sulama suyu temin edecek muazzam bir proje. Artık barajda su topladıktan sonra suyu dağıtacağız." diye konuştu.
 Hatay için müjdeler
Hatay için başka müjdelerinin de bulunduğu bildiren Eroğlu, kente eli boş gelmediklerini kaydetti.
Bakan Eroğlu, kentte 187 milyon TL'lik 16 müjdeyle geldiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Hatay'a 187 milyon TL'lik 16 müjdeyle geldik. Daha önce Hatay'a geldiğimde 57 müjde vermişim, 705 milyon TL. Bunları da eklersek Hatay için 73 tane müjde vermiş oluyoruz. Bunların toplamı da 892 milyon TL. Büyük bir seferberlik yapacağız. 9 müjde 178 milyon TL ile DSİ. İkincisi orman teşkilatımız, 11 milyon TL, bu yıl ORKÖY desteği yapılacak. Gelir getirici ceviz, badem, defne, başka ne varsa bunlar tespit edilecek. Bunların üç yıl bakımı, dikimi, bütün masraflar bize ait, geliri 49 yıl vatandaşlara ait olacak. Orman teşkilatının 5 müjdesi var. Bu yıl 5 bin 820 dekar arazide çalışma yaparak yaklaşık 1,5 milyon fidan dikilecek. Bu yıl burada ayrıca 5.7 milyon fidan üreteceğiz. Ayrıca bu yıl 2 mesire yeri kuracağız. Daha önce verdiğimiz 57 müjdeden 36'sını tamamladık. Diğerlerinin de çoğu başladı. 2016 sonunda verdiğimiz 57 müjdenin çoğunu bitireceğiz."
 AKDENİZGEP
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'ı çok sevdiğini aktaran Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'ın da dahil olduğu Akdeniz Gelişim Projesini (AKDENİZGEP) hazırlama talimatını verdiğini hatırlattı.
Hatay'ın da dahil olduğu AKDENİZGEP'i geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kuruluna sunduğunu belirten Eroğlu, şöyle konuştu:
"Başta Başbakanımız olmak üzere bütün bakanlar bu projeye tam destek verdiler. Burada, AKDENİZGEP'te Hatay önemli bir ilimiz. 2019 yılı sonuna kadar Akdeniz Gelişim Projesi'ne 31 milyar 341 milyon TL yatırım yapacak bütün bakanlığımız birimleri. 23 içme suyu tesisi bitirilecek, 237 baraj gölet ve 404 sulama tesisi ve 751 tane dere ıslahı, 135 HES, 7.8 milyon hektar ağaçlandırma, 1 milyardan fazla ağaç dikimi, 249 adet otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu... İlan ettik, bunları hepsini bitireceğiz. Bitiş tarihi 31 Aralık 2019."

banner355
Anahtar Kelimeler:
BakanErdal AtaVeysel EroğluHatay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yuvayı banka ve kredi kartları yaptı
Yuvayı banka ve kredi kartları yaptı
SGK ödemelerinde e-Devlet kolaylığı
SGK ödemelerinde e-Devlet kolaylığı
Nakit krediler 2016’da 1.8 trilyon liraya ulaştı
Nakit krediler 2016’da 1.8 trilyon liraya ulaştı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals