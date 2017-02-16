Bakan'dan flaş açıklama! O başvurular dondurulacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İşte Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

2017 Aralık sonu itibariyle işsizlik rakamları düşecek. 9,5 ile 10 arasında bir rakamla 2017'yi kapatacağımza innaıyorum. "Ben çalışmak istiyorum ve paramı alın teriyle kazanmak istiyorum" diyen herkese yardımcı olacağız. Yoğun bir destek veriyoruz. Çalışmak isteyenlerin, 1 yıl süresince vergi giderlerini, 773 lira olan vergi yükünü biz devlet olarak üstleniyoruz, 200 bin işbaşı eğitim programında 1.502 TL ödeme yapıyoruz. Kadın ve eski mahkumların istihdamı için çalışıyoruz. Özellikle engellilerin primleriyle ilgili süre 30 ila 54 aya kadar engelli çalıştıran kişilerimizin devlete olan yükünü 54 aya kadar biz üstleniyoruz. Girişimcilik eğitim destekleri veriyoruz. Bununla ilgii-li her türli destei veriyruz. 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyoruz.

BÜYÜKANNE MAAŞI

Dünyada ilk defa bu millete bu ülkeye ait bir proje olacak. Ve inşallah telif hakkını da alacağız. İlk olarak 1000 aile olarak düşündük. Büyükanne maaşına şu ana kadar 65 bine yaklaşan bir başvuru yaşandı. 19 bin 100 kişi de belirlediğimiz kriterlere uygun olan kişi sayısı var. Ücretin durumuna göre, ikinci üçüncü çocuğunun olmasına göre, doğumun normal veya sezeryanla yapılıp yapılmamasına göre, büyükannenin yaşına ve sağlık durumuna göre, belirlediğimiz kriterler konusunda başvuru içinde elemeler yapılacak. Bu akşam itibariyle müracatlar dondurulacak. Pazartesi itibariyle listeler şekillendirilecek. Ay sonuna kadar bu listeleri paydaşlarımızla beraber şekillendireceğiz. Bu ailelerin aylık takiplerini yapacağız. Türkiye genelinde bir hükümet politikasına çevirip çeviremeyeceğimizi belirleyecek. 1 Mart itibariyle büyükanneleri torunlarıyla buluşturacağız.

İşverenler veya sendikalar şu kadar aileye talibim derse yüzde 50'sini biz yüzde 50 sini onlar üstleniyor. Diğer 3 milyon talip olacak bir işveren veya şahsi biri olabilir. Bu konuda açığız.

EMEKLİLERE PROMOSYON

16 bankaya PTT de ilave oldu. Emeklilerimizin yüzde 10'u PTT kanalıyla maaş alıyor. Birçok banka bu protokole imza attı. Emeklilerimize farklı önerilerde bulunan bankalar olacak. Bankaların farklı bonuslar üzerinde çalıştığını duyduk. Bundan sonrası onlara ait. Rekabete açık bir konu. Bizim belirlediğimiz rakamların üzerine hangi bonusları eklerlerse biz mutlu oluruz. Biz taban olarak başardık. Rekabet için üzerine ne getirirlerse emeklilerimize hayırlı olsun. Mart Nisan Mayıs ayında bu promosyon ödenecek.