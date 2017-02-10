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Bakan Albayrak: Yerli kaynakların payı artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini ve yerli kaynaklarını ekonomiye kazandırmak için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Geçen yıl, yerli kömürün elektrik üretimindeki payını bir önceki yıla göre yüzde 23 artırdık. Aynı şekilde, 2016'da yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payını da yüzde 31'in üzerine taşıdık." dedi

Bakan Albayrak: Yerli kaynakların payı artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini ve yerli kaynaklarını ekonomiye kazandırmak için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Geçen yıl, yerli kömürün elektrik üretimindeki payını bir önceki yıla göre yüzde 23 artırdık. Aynı şekilde, 2016'da yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payını da yüzde 31'in üzerine taşıdık." dedi

10 Şubat 2017 Cuma 16:44
Bakan Albayrak: Yerli kaynakların payı artacak
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TUZ Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu  yatırımlarının açılış töreninde konuşan Albayrak, bugün Türkiye açısından enerji  piyasası ve arz güvenliği için tarihi öneme sahip bir tesisin açılışı için bir  araya gelindiğini aktardı.

Tesisin sözleşmesinin, 2012'de imzalandığını ve 2013'te de inşaatının  başladığını belirten Albayrak, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese  teşekkür etti.

Albayrak, Türkiye'nin enerjideki stratejisini üç unsur üzerine  kurduğunu, bunlardan ilkinin gerçekleşecek projelerin "tüm tarafların menfaatine  olması" unsuru olduğunu anlattı.

İkinci unsurun da bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine katkıda  bulunulması olduğuna dikkati çeken Albayrak, üçüncü konunun ise bölgenin ve  dünyanın huzuruna katkıda bulunmak olduğunu aktardı.

Albayrak, bu şartlara uyan her projeye destek olacaklarını  vurgulayarak, "Bunlardan biri olan Türk Akımı projesini sayın Cumhurbaşkanı'mızın  himayesinde Dünya Enerji Kongresinde imzaladık. Arz güvenliği için önemli  gördüğümüz yüzer LNG tesisini de Türkiye'ye kazandırmak için bir proje başlattık  ve bunun ilk örneğini Aralık'ta Aliağa'da devreye aldık. Bugün bu çalışmalara ek  olarak Aksaray Sultanhanı'ndaki tesisimizi açıyoruz." diye konuştu.

"Yerli kaynakların payı artacak"

Doğalgazın yanında elektrik alanında da benzer bir stratejiyi yerli ve  yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak için başlattıklarını dile  getiren Albayrak, özellikle yerli kömüre dayalı elektrik üretimin payını  artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Albayrak, 2016'da yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde  49,3'e çıkararak, AK Parti iktidarlarının rekorunu kırdıklarını vurgulayarak,  şunları kaydetti:

"Geçen yıl, yerli kömürün elektrik üretimindeki payını bir önceki yıla  göre yüzde 23 artırdık. Yerli kömürün toplam portföyün üzerindeki payını artırmak  için kömür rezervlerini değerlendirmeye başladık. Yatırımcının işini  kolaylaştıran bir sistem kuruyoruz. Buna karşılık yatırımcılarımızdan yeni nesil,  çevre ile uyumlu ve son teknoloji termik santraller kurulmasını istiyoruz. Aynı  şekilde iş sağlığı ve güvenliği de taviz vermediğimiz noktaların başına geliyor.  2016'da yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payını da yüzde 31'in  üzerine taşıdık. Yenilenebilir enerjide de aynı formatta bir sistem ortaya  koyuyoruz. Tüm izinleri alınmış, altyapısı tamamlanmış, yatırımın hızla hayata  geçmesini teşvik edecek modelle yerli üretim ve Ar-Ge altyapısını korumak için de  bir şartname oluşturduk. Güneşte ve rüzgarda iki büyük yatırımı da sizlerin  huzurunda hayata geçiriyoruz."

"Her şey Türkiye için" anlayışıyla çıktıkları yolda sorumluluklarının  farkında olduklarını anlatan Albayrak, 14 yıldır her alanda ortaya konulan sessiz  devrimlere yenilerini ekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerinden  beklentisini hayata geçirdiklerini anlattı.

"Büyük Türkiye için durmadan çalışacağız" diyen Albayrak, "15  Temmuz'da bir kez daha gördük ki Türkiye'nin diz çökmesi için maşaları tutan  eller hazırda bekliyor. Maşaların eliyle mesaj vermeye, yol çizmeye çalışanlara  daha çok çalışarak ülkemizi çok daha güçlü kılarak cevap vereceğiz. Biz güçlü  olunca dünyanın 4 bir köşesindeki mazlumlar güçlü hissediyor, mutlu oluyor.  Benzer projelerin de hızla hayata geçmesi için çok çalışacağız." ifadelerini  kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yerli KaynakBerat AlbayrakTuz Gölü
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