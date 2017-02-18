Bakan Ağbal: "Türkiye ekonomisi yüzde 6.8 büyüdü"

BAKAN Ağbal, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO), "İstihdam ve Üretimin Desteklenmesine Yönelik Yeni Düzenlemeler" konulu toplantıya katıldı. Bakan Ağbal, iş adamlarıyla yaptığı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisinin, küresel krizin tüm olumsuzluklarına rağmen yüzde 6.8 ortalama büyüme yakaladığını açıkladı.Rakamın gelişmekte olan ülkeler içerisinde ve Avrupa Birliği bölgesinde her şeye rağmen önemli ve yüksek bir oran olduğunu belirten Ağbal, "Büyüme oranları bakımından Türkiye son 7 yıldır ortalamada böyle bir oran elde etmiş durumda ve son derece önemli ama son dönemde karşı karşıya kaldığımız gerek içeriden sıkıntılar, gerekse dışarıdan sıkıntılar bu oranları aşağı çekti. İnşallah referandumdan sonra belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla büyüme oranları tekrar yukarı yönlü olacak. Özellikle yatırımda önemli gelişmeler olacaktır. Küresel kriz döneminde istihdamdaki gelişmelere baktığımızda ise her ne kadar işsizlik biraz arttıysa da 2009'la bugünü karşılaştırdığımızda bu dönemde yaklaşık 7 milyon insana ilave istihdam üreten bir ekonomiden bahsediyoruz. AB bölgesine bakıldığında hala 2009 seviyesindeki istihdam noktasına yeni geldi. Genel olarak ekonomide büyüme oranları itibariyle geçmiş 7 yılda iyi bir ortalama elde ettiğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.Enflasyona ilişkin bilgiler de aktaran Bakan Ağbal, 2017'nin ikinci yarısından itibaren çok daha iyi gelişmeler olacağını ve özellikle 2016'nın son çeyreğinde arka arkaya aldıkları kararlardan sonra ekonomide farklı cephelerde olumlu gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde büyümedeki ivmenin yukarı olacağını ancak enflasyonun da biraz yukarı gitse bile yıl sonunda aşağı inen bir trend sağlanacağını dile getiren Ağbal, işsizlik oranlarının da aşağı çekileceğini kaydetti.Maliye Bakanı Naci Ağbal daha sonra son 1 yılda yaptıkları reformlara ilişkin sunum yaptı.Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinde İhtisas Vergi Daireleri kurmaya başladıklarını anlatan Bakan Ağbal, Ankara, İstanbul ve Bursa'nın ardından Adana'da da nisan ayında İhtisas Vergi Dairesi kurulacağını anlattı. Kurumların iade talepleriyle sadece bu birimlerin ilgileneceğini bildiren Ağbal, "İade alt sınırını 20 bin 600 liradan 10 bin liraya düşürdük. İndirimli orana tabi konut teslimlerinde ilgili yılda nakden iade imkanı sağladık. Yüzde 120 teminatla KDV iadelerini 5 günde yapacağız" diye konuştu.

