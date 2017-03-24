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Avrupa otomotiv pazarı ilk iki ayda yüzde 6 arttı

Avrupa otomotiv pazarı, 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 6 arttı

Avrupa otomotiv pazarı ilk iki ayda yüzde 6 arttı

Avrupa otomotiv pazarı, 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 6 arttı

24 Mart 2017 Cuma 16:21
Avrupa otomotiv pazarı ilk iki ayda yüzde 6 arttı
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OTOMOTİV Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Şubat ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesini açıkladı.
Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 6 arttı ve 2 milyon 667 bin 932 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı döneminde toplam 2 milyon 517 bin 444 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 8,9 ile İrlanda'da ve yüzde 1 ile İsviçre'de düşüş yaşandı. 2017 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 35,4, Yunanistan yüzde 30,9 ve Hollanda yüzde 18,7 oranlarıyla yer aldı.
 
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Şubat ayında yüzde 2,2 arttı ve 1 milyon 285 bin 131 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 257 bin 789 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Şubat ayında yüzde 21,5 ile İrlanda'da, yüzde 9,1 ile Lüksemburg'da, yüzde 8 ile Letonya'da, yüzde 2,4 ile Finlandiya ve Almanya'da, yüzde 2 ile Norveç'te, yüzde 1,7 ile Fransa'da ve yüzde 0,7 ile İngiltere'de düşüş yaşandı. 2017 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 60,1, Romanya yüzde 58,9, İzlanda yüzde 23,1 oranlarıyla yer aldı.
 
2017 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye, yüzde 4,18 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 9'uncu ülke konumunda yer aldı.
 
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 6,1 arttı ve toplam 2 milyon 317 bin 699 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 2 milyon 185 bin 399 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 8,5 ile İrlanda'da ve yüzde 1,4 ile İsviçre'de görüldü. 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 40,9, Yunanistan yüzde 29,3 ve Hollanda yüzde 22,2 oranlarıyla yer aldı.
 
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Şubat ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı ve toplam 1 milyon 114 bin 430 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1 milyon 91 bin 526 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 20,8 ile İrlanda'da, yüzde 9,1 ile Lüksemburg'da, yüzde 5,6 ile Letonya'da, yüzde 5,2 ile Finlandiya'da, yüzde 3,6 ile Norveç'te, yüzde 2,9 ile Fransa'da, yüzde 2,6 ile Almanya'da görüldü.
 
2017 yılı Şubat ayında, 2016 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 62,8, Yunanistan yüzde 56,9 ve İzlanda yüzde 28,6 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Şubat ayı sonunda Türkiye, yüzde 5,63 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu.
 
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 6,1 arttı ve 288 bin 486 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 272 bin 2 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde en fazla düşüş yüzde 26,3 ile Letonya, yüzde 11,5 ile İrlanda, yüzde 11,4 ile Macaristan, yüzde 9,8 ile Danimarka, yüzde 8,5 ile Litvanya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 52,2, Romanya yüzde 30,8 ve Finlandiya yüzde 24,9 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Şubat ayında yüzde 3,1 arttı ve 141 bin 217 adede yükseldi. 2017 yılı aynı döneminde 136 bin 945 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Şubat ayında en fazla düşüş yüzde 30,5 ile Letonya, yüzde 27,8 ile İrlanda, yüzde 21,8 ile Litvanya, yüzde 14,3 ile Macaristan, yüzde 13,4 ile İzlanda, yüzde 13,3 ile Danimarka'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 104,2, Romanya yüzde 62,5 ve Finlandiya yüzde 24,4 oranlarıyla yer aldı.
 
2017 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye, yüzde 1,6 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ncı sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
AvrupaOtomotivOtomotiv PazarıOtomotiv Distribütörleri DerneğiODD
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