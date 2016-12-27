Avrupa'da iş imkanı!

TORBA tasarıdan denizseverleri mutlu edecek bir haber çıktı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarıda yer alan maddelerde iki ayrı düzenleme yaptıklarını belirterek, "Yatlar üzerindeki yıllık harcı kaldırdık. Ayrıca halihazırda yabancı bayraklı olup, Türk bayraklı hale geçecek gemi ve yatlar için gümrük vergisi, damga vergisi, harç ve veraset, intikal vergisi gibi bütün vergileri kaldırıyoruz" dedi. Bu düzenleme 16 milyon lira gelir kaybma neden olacak ama burada asü amaç, teknelerin kontrol ve denetim dışında yabancı bayraklarla Türk marinalarmda dolaşmasmm önüne geçmek.
FİNANSMAN UCUZLAYACAK
Türk şirketin Alman şirketle ortaklık yaparak ya da şirketi satın alarak ürününü dış pazarda satabileceğini söyleyen Hüseyin Öztürk, "Ben Avrupa şirketiyim diyecek. Finansmanı daha ucuz kullanacak. Ortaklık kültürünü öğrenecek, kayıtdışmı bırakacak" dedi. Öztürk, "Ekonomimize yüzde 40 katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde birkaç bakanlığa sunmak üzere bir çalışma yaptık. Yanımızda olmalarını istiyoruz" dedi.
Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99.8'ini küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBÎ) oluşturuyor. Ama teşvikten aldıkları pay yüzde 25. Sadece 500 bini ihracat yapıyor. Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, nedenini şöyle açıkladı: "Türkiye'de KOBİ'ler tabana yayılmış. Yatay yapüanma var. Ortaklık kurmuyor, dışarı açılmaktan korkuyorlar."
ORTAKLIK VE SATIN ALMA
KOBİ'leri yurtdışma açmak için Moda ve Hazır Giyim Federasyonu üyesi Koksal Avukatlık Kurucusu Mehmet Koksal bir işbirliği yaptı. Türk KOBİ'lerle Alman KOBİ'leri bir araya getiriyorlar. Mehmet Koksal işbirliğini şöyle anlattı: "Almanya'da üçüncü kuşak şirkette yer almak istemiyor. Bu nedenle pek çok kişi şirketini satmak istiyor. Biz de Türk KOBl'leri yönlendiriyoruz."
300-500 BİN EURO
Alman KOBl'lerin sıkıştıklarını söyleyen Hüseyin Öztürk, "Almanya'da KOBİ'ler uluslararası sermayeye sahip segment üe bordrolu çalışan kesim arasında kaldı. 1.5 trüyon dolar ihracatı olan Almanya'nın içinde bu KOBl'lerin değeri 300-500 bin euro. Neredeyse bir ev parası. Türk KOBl'leri Almanya'daki bu şirketleri satın alabüecek güce sahip" diye konuştu.
100 MİLYON EURO AKTARILDI
2012'de Almanya'nın Münih kentinde bir avukaüık bürosu açtıklarını belirten Mehmet Koksal, "Almanya önemli bir pazar. 4 yüda Türkiye'ye getirdiğimiz para 100 müyon euro. Her hafta iki Alman şirket Türk şirketlerle ortak olmak ya da satış için bizimle üetişime geçiyor. Tekstil dışmda otomotiv, telekomünikasyon, hizmet sektörlerinde yoğunluk var" dedi.
Türk KOBİ'ler Avrupa'da şirket satın alıyor. Bu sayede hem ucuz finansman sağlıyor hem de ürününü dış pazarlara satıyor. Tekstil, otomotiv, telekomünikasyon, inşaat ve hizmet sektörlerinde fırsat var
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