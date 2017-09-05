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ATSO'dan enflasyon değerlendirmesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, aylık enflasyonun son 9 yılın en yüksek değeri olarak gerçekleştiğini kaydetti

ATSO'dan enflasyon değerlendirmesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, aylık enflasyonun son 9 yılın en yüksek değeri olarak gerçekleştiğini kaydetti

05 Eylül 2017 Salı 22:58
ATSO'dan enflasyon değerlendirmesi
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ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aylık enflasyonun son 9 yılın en yüksek değeri olarak gerçekleştiğini kaydeden Başkan Davut Çetin, yıllık TÜFE'nin de yeniden çift haneye çıktığını söyledi. Başkan Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü: “2017 Ağustos ayı enflasyonu beklentilerin üzerine çıkarak bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 0,52, yurtiçi ÜFE'de yüzde 0,85 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 10,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,34 artış göstermiştir. Son 9 yılın en yüksek ağustos ayı enflasyonu kaydedilmiş ve TÜFE yeniden çift haneye çıkmıştır. Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artışlar yüzde 2,79 ile 'eğitim', yüzde 2,05 ile 'ulaştırma' ve yüzde 1,66 ile 'ev eşyası' gruplarında görülürken, en yüksek düşüşler ise yüzde 3,09 ile 'giyim ve ayakkabı' ve yüzde 0,22 ile 'gıda ve alkolsüz içecekler' gruplarında gerçekleşmiştir."
AĞUSTOS'UN ZAM ŞAMPİYONU YUMURTA
Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 16,85 ile yumurtanın lider olduğunu ifade eden Başkan Çetin, sebze fiyatlarındaki hızlı düşüşe ve giyim fiyat indirimlerinin devam etmesine rağmen, başta LPG dolum ücreti, tüp gaz gibi enerji grubu fiyatları olmak üzere mobilya gibi ev eşyaları fiyatları, kiralar ve süt ürünleri fiyatının enflasyon artışında belirleyici olduğunu kaydetti. Türkiye ekonomisinin yüksek büyümeyi enflasyon ve cari açık artışıyla birlikte gerçekleştirebilmesi yapısal sorunların önemini bir kez daha göz önüne serdiğine değinen Başkan Çetin, "Enflasyonda sadece sebze ve meyve fiyatlarının etkili olmadığı, kur etkisi ve ithal girdi fiyatları yanı sıra enflasyon beklentilerinin de dikkate alınması gerektiği görülmektedir. Yüksek enflasyon halkın satın alma gücünü azaltmakta, kredi faizlerinin düşürülmesini engellemekte, yatırımları caydırıcı etki yaratarak, ekonomimizin rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Bu nedenle 'Orta Vadeli Mali Plan' revize edilmeli, istikrarlı büyüme hedefiyle beklentilerin iyileştirilmesi ve enflasyonda katılaşmanın önlenmesi yönünde adım atılmalıdır" diye konuştu.
ENFLASYON BATI AKDENİZ'DE YÜKSELDİ
Başkan Çetin, Ağustos ayı enflasyonunun bir başka dikkat çekici özelliğinin Batı Akdeniz Bölgesi'nde TÜFE'nin Türkiye ortalamasının oldukça üzerine çıkmış olması olduğunu söyledi. Turizmdeki canlılığın Antalya dışında, Muğla ve Aydın gibi illerde de enflasyonun dönemsel olarak yükselmesine neden olduğuna işaret eden Davut Çetin, "Bölgeler arasında en yüksek aylık artış ise Batı Akdeniz'de görülmüştür. Bir önceki yıla göre turist sayısındaki yüzde 65 artışın genel bir canlanma yaratması doğaldır. Bölgeler arasındaki enflasyon farkları kısa dönemde yüksek olsa bile uzun dönemde azalmaktadır" dedi. Başkan Çetin, açıklamasını şöyle tamamladı: "Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık yüzde 1,05, sekiz aylık yüzde 6,88 ve yıllık bazda yüzde 10,80 olarak gerçekleşmiştir. 'TR61 Bölgesi' (Antalya-Isparta-Burdur) 26 bölge arasında aylık enflasyonda birinci olurken, sekiz aylık enflasyonda 10'uncu, yıllık enflasyonda ise 15'inci sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde enflasyonun aylık, sekiz aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür."

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ANTALYA Ticaret Ve Sanayi OdasıATSOBaşkanı Davut Çetin
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