Atıl kamu arsa ve binaları değerlendirilecek

HÜKÜMET, bir kısmı 2017 içinde elde edilebilecek şekilde hızla gelir getirecek bir paket üzerinde çalışıyor. Hazırlığı yapılan düzenlemede kamu idarelerinin elinde bulunan ancak atıl durumda kalan arsa ve arazilerin değerlendirilmesinin ön plana çıktığı belirtildi.Geçmişte PTT, elektrik ve gaz idareleri gibi çeşitli kamu kurumlarının yerleşim yerleri içinde arsalar edindiği, ancak bunların önemli bir kısmının kullanılmadığı tespit edildi. Bu idarelerin elinde bulunan arsaların gelir getirecek şekilde konut ve diğer projeler için satışının mümkün olduğu belirtiliyor.Maliye Bakanı Naci Ağbal, haziran ayı başında yaptığı açıklamada “gelir paketi üzerinde çalıştıklarını ve bu önlemlerin vergi ya da bir başka kanaldan halka ilave yük getirmeyeceğini” belirtmişti. Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre paket ağırlıkla atıl kamu arsalarının ve diğer gayrimenkullerinin değerlendirilmesini içeriyor. Kamu idareleri ile kamuya ait şirketlerin elinde bulunan atıl varlıklara ağırlık verilecek. Bu arsaların belirlenmesine yönelik olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde bir çalışma başlatıldı. Uygun olan arsaların özelleştirme yoluyla hızla satışı öncelikli olacak.

KURUMLARA YAZI GÖNDERİLDİ

Maliye Bakanlığı’nın bakanlıklar ve kamu idareleri ile kamuya ait şirketlere bir yazı göndererek, hızla gelire dönüştürülebilecek başta gayrimenkul olmak üzere varlıkları hakkında bilgi vermesini istediği öğrenildi. Bu kapsamda, bakanlıklar düzeyinde de ne tür gelir artırıcı önlemler alınabileceği yönünde görüşmelerde bulunulduğu vurgulandı. Bu önerilere bağlı olarak yeni projelerin geliştirilebileceği belirtildi.

ÖİB’DE BİN 667 ARSA VAR

Özelleştirme İdaresinin (ÖİB) portföyünde, çoğunluğu Maliye Hazinesine ait olmak üzere sadece arsa niteliği bulunan çeşitli büyüklüklerde 1038 adet arsa bulunuyor. Buna ilave olarak değerleri ve hukuki durumları nedeniyle, Maliye Hazinesi ve özelleştirilen, özelleştirme portföyünde bulunan kuruluşlardan gelen 629 adet arsa bulunuyor.Bu arsa ve araziler, Türkiye’nin hemen hemen tamamına dağılmış durumda olduğu için bazılarının değeri oldukça düşük kalabiliyor, ancak çok değerli olabilecek şehir içi arsalar da yer alıyor. Özelleştirme İdaresi tarafından hızla satışa sunulabilecek, satış işlemi kararıyla İdareye devredilmiş toplam arsa portföyünün sayısı 1667 adet olarak dikkat çekiyor. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların arsa, arazi ve diğer varlıklarının satışını ÖİB yürütüyor. Gelir paketinde ilave olarak özelleştirme kapsamında olmayan kuruluşların bazı varlıklarının değerlendirilmesi gündemde. Bu varlıkların sahibi kurumlar aracılığıyla mı, ÖİB kanalıyla mı satılacağı ya da değerlendirileceği henüz belirlenmiş değil.

VARLIK FONU’NDA 2 MİLYON METREKARELİK ARSA ARAZİ VAR

Varlık Fonu'na aktarılan arsalara yönelik proje geliştirilmesi de öncelikler arasında bulunuyor. Bu yılın başında, çoğunluğu turizm merkezlerinde olmak üzere çok sayıda arsa fona aktarılmıştı. Bu arsalara yönelik yatırımcılarla birlikte proje geliştirilmesi, uygun teklif alınması durumunda da satışı dahi sözkonusu olabilecek. Varlık Fonu’na devredilen gayrimenkullerin toplamı 2 milyon metrekare dolayında bulunuyor.Maliye’nin üzerinde çalıştığı bir diğer taşınmaz önlemi de kamu gayrimenkul yönetiminde iyileştirme… Çok sayıda kamu taşınmazı, özel sektör ya da kamu kuruluşlarınca kiralanmış durumda bulunuyor. Başta lojmanlar olmak üzere, kamu taşınmazlarının kiralarının artırılmasıyla da hızlı gelir artışı sağlanacağı kaydedildi. Özellikle turizm bölgeleri ile İstanbul ve İzmir gibi büyük metropollerde çok sayıda özel sektör işletmesi, kamu arazilerinin kiralanması yoluyla kurulmuştu.

HEDEF VERGİ DIŞI GELİRLERİ ARTIRMAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 8 Haziran günü Dünya’da yayınlanan söyleşisinde, “Özelleştirme uygulamalarına yoğunluk vermek istiyoruz. 2017 yılı bütçesi bakımından özelleştirme idaremizin öncelikli olarak yapabileceği özelleştirme uygulamalarıyla ilgili değerlendirmemiz var. Özelleştirme geliri kanalından bütçeye destek olmak istiyoruz. Maliye Bakanlığı olarak vergi dışında gayrimenkul yönetiminden kaynaklı gelirlerimiz var, o konuyla ilgili çalışmamız var. Bütçeye gelir getirebilecek diğer bakanlıkların da zaman zaman bize intikal eden farklı önerileri var. Ben bunu daha çok vergi dışı kalemlerde gelir artırıcı tedbirler olarak görüyorum. Yoksa, vergilerle, özellikle dolaylı vergilerle ilgili bu sene içinde bir düzenleme yapmayacağız. Belirli ürünler üzerindeki vergileri artırarak ilave gelir getirmek gibi bir planımız asla sözkonusu değil” ifadesini kullanmıştı.