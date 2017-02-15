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Atama bekleyenlere müjde! 3 bin kadro açılıyor

Sınavlara katılıp sertifika almalarına rağmen atanamayan İş ve Meslek Danışmanları için Maliye’den 3 bin kadro talep edildi

Atama bekleyenlere müjde! 3 bin kadro açılıyor

Sınavlara katılıp sertifika almalarına rağmen atanamayan İş ve Meslek Danışmanları için Maliye’den 3 bin kadro talep edildi

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:12
Atama bekleyenlere müjde! 3 bin kadro açılıyor
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HÜKÜMET, istihdam seferberliği kapsamında 1.5 milyon kişiyi iş sahibi yapacak paketi yaşama geçirirken, İŞKUR da 3 bin iş koçu için Maliye'den kadro istedi. İş ve meslek danışmanları sahaya inerek, kapı kapı dolaşıp işsizlere koçluk yapacak. Böylece yıllardır atama bekleyen İş ve Meslek Danışmanları (İMD) için de kadro imkanı açılacak.  
Sabah'ın haberine göre öncelik 270 bin açık iş için uygun elemanı bulmak olacak. İş koçları maliyeti yaklaşık 12 milyar lira olarak öngörülen istihdam paketine de odaklanarak binlerce gence iş kapısı açılmasına aracılık edecek. Hükümetin istihdam seferberliğinde İŞKUR kilit rol üstlenecek. İŞKUR ilk etapta 60 istihdam uzman yardımcısının aralarında yer aldığı doğrudan iş bulmada görev alacak personel açığının kapatılmasını istedi.
İSTİHDAM UZMANI
Kurum, bu yıl aktif işgücü programlarına 3.1 milyar lira kaynak ayırırken, eğitim programları ile yüz binlerce gence iş kapısı açacak. İlk planlamaya göre 300 bin kişi işbaşı eğitim programı, 100 bin kişi girişimcilik eğitim programı, 100 bin kişi de toplum yararına çalışma programlarından yararlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
AtamaSınavİş Ve Meslek DanışmanlarıMaliyeİŞKURİMD
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