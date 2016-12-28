banner428
banner405

At yarışları özelleştirilecek

Uzun süredir gündemde olan at yarışlarının özelleştirilmesi için düğmeye basıldı

At yarışları özelleştirilecek
banner404
GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağı önceki gün Bakanlar Kurulu'nda masaya yatırıldı. Taslağa göre yurtiçinde ve yurtdışındaki at yarışları birlikte ya da ayrı ayrı özelleştirilecek. Özelleştirmenin varlık fonu mu yoksa özelleştirme kapsamında mı yapılacağına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu konu da netleştirilip taslak imzaya açılacak ve TBMM'ye sevk edilecek.Değişikliğin 2017 yılının ilk altı ayında hayata geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan Türkiye Jokey Kulübü'nün at yarışlarına ilişkin yetkisinin süresi de bir yıl uzatıldı. Ancak özelleştirme süreci başlatılırsa, yılın herhangi bir zamanında bu yetki sona erecek.
banner355
Etiketler; #at yarışları #Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Doğrudan yatırımda düşüş var!
Sonraki Haber
At yarışları özelleştirilecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.