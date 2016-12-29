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Asgari ücret beş yılda yaklaşık iki kat arttı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2017 için net bin 404 lira 6 kuruş olarak açıklanan rakamla, asgari ücrette beş yılda yaklaşık iki kat artış sağlandı

Asgari ücret beş yılda yaklaşık iki kat arttı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2017 için net bin 404 lira 6 kuruş olarak açıklanan rakamla, asgari ücrette beş yılda yaklaşık iki kat artış sağlandı

29 Aralık 2016 Perşembe 14:15
Asgari ücret beş yılda yaklaşık iki kat arttı
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YAKLAŞIK 6,5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri tamamlandı. İşçilerin merakla beklediği rakamlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Genelde yılın ilk ve altıncı ayı için kademeli olarak açıklanan asgari ücret, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yılın tamamı için belirlendi.
Yeni yılın tamamı için belirlenen rakamlara göre asgari ücret 2017 yılında brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira 6 kuruş oldu.
Yüzde 8'lik artış oranıyla asgari ücretlinin eline geçen yıla oranla 104 lira fazla geçecek.
Asgari ücretin yıllara göre dağılımına bakıldığında ise son beş yılda yeni açıklanan rakamla yaklaşık iki katlık bir artış gözleniyor.
Dört yılda fark 631 lira
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2013'ün ilk 6 ayı için açıklanan rakam net 773 liraydı. 2017 için bu rakam bin 404 lira olarak belirlenirken, dört yılda aradaki fark 631 lira olarak gerçekleşti.
Yani asgari ücretle çalışan bir kişinin eline 2013'teki rakamlara göre 631 lira fazla para geçecek.
Yüzde 80'i aşan artış
Komisyon 2013'ün ikinci altı ayı için net 803 lira, 2014'ün ilk altı ayı için de net 846 liralık rakam belirlemişti.
Asgari ücret 2014'ün ikinci altı ayı için net 891 lira, 2015'in ilk altı ayı için 949 lira, ikinci altı ayı için de net bin lira olarak açıklanmıştı. Asgari ücret geçen yıl ise net bin 300 lira olarak belirlenmişti.
Asgari ücrete bu yıl yapılan zamla geçen yıla göre artış yüzde sekiz oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAsgari Ücret Tespit Komisyonu
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