Asgari ücret belli oluyor

YAKLAŞIK 6,5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. İlk toplantısını 6 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 12 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezi'nde, üçüncü toplantısını 21 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak.
BAKAN MÜEZZİNOĞLU AÇIKLAYACAK
İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği bugünkü toplantıda tarafların zam oranında anlaşması halinde, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 1.647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 1.300 TL 99 Kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 1.399 TL 95 Kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 1.935 TL 23 Kuruş düzeyinde. Bunun 1.647 TL'sini brüt asgari ücret, 255 TL 29 Kuruş'unu sosyal güvenlik primi, 32 TL 94 Kuruş'unu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
CHP: ASGARİ ÜCRET 1.750 TL OLSUN
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, asgari ücretin yeni yılda en az 1.750 TL olması gerektiğini söyledi. Biçki, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, işveren ve işçi sendikaları arasında asgari ücret ile ilgili olarak görüşmelerine devam ettiğini anımsattı. Asgari ücret karşılığında çalışan işçi sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğunu ifade eden Biçki, şunları kaydetti: "Emekçilerin insani koşullarda yaşaması, işçilerin yoksulluğa mahkum edilmemesi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için asgari ücretin en az 1.750 lira olması gerekiyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.432 TL iken yoksulluk sınırı 4 bin 665 TL iken, asgari ücretin 1.300 TL olması çok açık bir şekilde insanlık dışı bir durum. Benzine, doğalgaza, elektriğe, suya, meyveden sebzeye, en temel ihtiyaçlara zam gelirken asgari ücretin açlık sınırının altında tutulması kabul edilemez."
2017 asgari ücret zammı bugün belli oluyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti bugün yapacağı toplantıyla belirleyecek
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