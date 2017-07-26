ASELSAN'dan 24,5 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Roketsan arasında UMTAS Kızılötesi Arayıcı Başlık tedariki ile ilgili olarak toplam bedeli 24 milyon 565 bin avro olan sözleşmenin bugün imzalandığı belirtildi.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2018-2019'da tamamlanacağı bildirildi.
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