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Arıcılığı öğrenecekler

60 kursiyerin katıldığı eğitimde kursiyerlere hem teorik hem de pratik bilgiler verilecek. Eğitim sonunda kursiyerler sertifika sahibi olacak

Arıcılığı öğrenecekler

60 kursiyerin katıldığı eğitimde kursiyerlere hem teorik hem de pratik bilgiler verilecek. Eğitim sonunda kursiyerler sertifika sahibi olacak

15 Şubat 2017 Çarşamba 22:03
Arıcılığı öğrenecekler
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Erkan UYSAL
ALANYA Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 'Arıcılık Kursu' başlatıldı. Alanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, arıcılık kurslarının devam edeceğini söyledi. Müdür Rüzgar, "Her yıl olduğu gibi bu sene de düzenlemiş olduğumuz 'Arıcılık Kursu'nu Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde başlattık. Şu an için kursa 60 kursiyer katılıyor. Tarım  Müdürlüğü'nde 3 hafta boyunca katılımcılara hem teorik hem pratik eğitim vereceğiz. Müdürlük binamızda eğitim veriyoruz ama uygulamalı eğitim için mahallelere de gidilecek. Arıların bakımı, hastalıklarla mücadele, kaliteli bal üretimi, kovan bakımıyla arıcılıkla ilgili teorik ve pratik olarak tüm bilgiler öğretilecek. Katılımcılara kurs sonunda sertifika verilecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
EğitimAlanya GıdaTarım Ve Hayvancılık MüdürlüğüAlanya Milli Eğitim Müdürlüğü
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