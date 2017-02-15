Arıcılığı öğrenecekler

Erkan UYSAL

ALANYA Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 'Arıcılık Kursu' başlatıldı. Alanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, arıcılık kurslarının devam edeceğini söyledi. Müdür Rüzgar, "Her yıl olduğu gibi bu sene de düzenlemiş olduğumuz 'Arıcılık Kursu'nu Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde başlattık. Şu an için kursa 60 kursiyer katılıyor. Tarım Müdürlüğü'nde 3 hafta boyunca katılımcılara hem teorik hem pratik eğitim vereceğiz. Müdürlük binamızda eğitim veriyoruz ama uygulamalı eğitim için mahallelere de gidilecek. Arıların bakımı, hastalıklarla mücadele, kaliteli bal üretimi, kovan bakımıyla arıcılıkla ilgili teorik ve pratik olarak tüm bilgiler öğretilecek. Katılımcılara kurs sonunda sertifika verilecek" dedi.