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Arçelik'in kârı yüzde 54 arttı

Arçelik'in ilk çeyrek net kârı yüzde 54 yükselerek 240.3 milyon liraya çıktı

Arçelik'in kârı yüzde 54 arttı

Arçelik'in ilk çeyrek net kârı yüzde 54 yükselerek 240.3 milyon liraya çıktı

25 Nisan 2017 Salı 08:56
Arçelik'in kârı yüzde 54 arttı
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ARÇELİK'in ilk çeyrek net kârı yüzde 54 yükselişle 240.3 milyon lira oldu. Arçelik bu yıl cirosunu yüzde 20'nin üzerinde artırmayı hedeflediğini, faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjının ise yaklaşık yüzde 11 olmasını beklediğini açıkladı.
Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı 2017 beklentilerine göre, Türkiye'deki beyaz eşya pazarının bu yıl adet bazında yaklaşık yüzde 3 olarak öngörülen büyümesi ise yaklaşık yüzde 5'e revize
edildi. 
Uluslararası pazar için beyaz eşya pazarının adetsel büyümesi ise yaklaşık yüzde 2 öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ArçelikBeyaz Eşya
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