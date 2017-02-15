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15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu

Arap turistte yeni hedef beş milyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın başlattığı `komşunu al gel` kampanyası turizmcileri harekete geçirdi. Bu kampanya kapsamında Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden bu yıl 5 milyon turistin gelmesi bekleniyor

Arap turistte yeni hedef beş milyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın başlattığı `komşunu al gel` kampanyası turizmcileri harekete geçirdi. Bu kampanya kapsamında Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden bu yıl 5 milyon turistin gelmesi bekleniyor

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:19
Arap turistte yeni hedef beş milyon
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ORTADOĞU ve Körfez ülkelerine yönelik faaliyet gösteren turizm acenteleri, bu ülkelerden Türkiye'ye gelecek turist sayısını arttırmak için harekete geçti. Sabah'tan Cevdet Özdemir'in haberine göre turizmciler, üç gün boyunca Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de yapılacak Turizm Fuarı'nda Türkiye'yi tanıtacak.
ERDOĞAN ETKİSİ
Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yönelik faaliyet gösteren 20 turizm acentesi adına konuşan İstanbul Turizm Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Hasan Bayram, Körfez ülkelerinden yılda 2 ile 2.5 milyon arasında turist ağırlandığına dikkat çekti. Bayram, günlük ortalama harcama miktarı 600 doların üzerinde olan Arap turist sayısını bu yıl 5 milyonlar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 
Hasan Bayram, "Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman Körfez ülkelerine gitse. Bir konuşma yapınca bile turist oranımızı yüzde 20 artırıyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışında yaşayan Türklere yönelik yaptığı 'Komşunu al gel' kampanyasını hatırlatan Bayram, "Hepimizin oralarda akrabaları ve tanıdıkları var. Kampanyayı destekliyoruz "dedi. Turizmciler, Arap turistler genellikle VIP araç istedikleri için bu araçlara yönelik yapılan denetimler konusunda yeni bir düzenleme istediklerini de belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Arap TuristRecep Tayyip Erdoğan
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