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Araçlarda cam filmi uygulaması artık yasal

6 ay önce Resmi Gazete’de yayınlanan ve bugün yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Yönetmeliği ile birlikte, araçlara cam filmi taktırmak artık serbest oldu

Araçlarda cam filmi uygulaması artık yasal

6 ay önce Resmi Gazete’de yayınlanan ve bugün yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Yönetmeliği ile birlikte, araçlara cam filmi taktırmak artık serbest oldu

26 Nisan 2017 Çarşamba 12:12
Araçlarda cam filmi uygulaması artık yasal
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KİMİ  süs, kimi güvenlik, kimisi de sağlık problemleri nedeniyle araçlarına cam filmi taktırıyordu. Ancak bu işlemi yaptıran araç sahiplerine, trafik kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle cezai yaptırımlar uygulanıyordu.Bugün yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, artık araçlara cam filmi takmak serbest hale geldi. Ancak yönetmelikte, hem araç sahipleri, hem cam filmi üreticileri hem de uygulamayı yapan işyerleri için bazı şartlar bulunuyor.
 
ÖN CAM ŞARTI
 
Sadece standartlara uygun olarak üretilmiş ve onaylı cam filmlerinin kullanılmasının mümkün olacağını vurgulayan Avukat Cevat Kazma, araçların ön camlarına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamayacağının altını çizdi. Yapılması halinde kesilecek ceza miktarının 189 TL olacağını ve itiraz edilemeyeceğini ifade etti.Cam filmi üreticileri ve uygulama yapan işyerleri için de bazı şartların olduğunu belirten Cevat Kazma, "Cam filmlerinin üretiminde PVC malzeme kullanımı yasak. Ayrıca uygulama yapılırken kullanılan yapıştırıcı malzemenin akrilik esaslı olması ve uygulamanın cam panellerin iç yüzüne yapılması zorunluluğu bulunuyor." dedi.
 
BİR ÇOK KEZ DAVA KONUSU OLMUŞTU
 
Trafik polisleri ile sürücüler arasında büyük soruna neden olan, ceza kesilir, kesilmez tartışmaları bir çok kez mahkemeye de taşınıyordu. Balıkesir'de bir sürücü, aracın ön camında film olmadığı ve görüşünü engellemediği için tarafına kesilen trafik cezasına itiraz etmiş ve Yargıtay tarafından haklı bulunmuştu.İstanbul'da da bir kadın sürücüye, cam filmi nedeniyle trafik cezası kesilmiş, kadın sürücü trafikte tacize uğradığını gerekçe göstererek cezanın iptal edilmesini sağlamıştı.

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