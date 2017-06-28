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Araç sahiplerine uyarı: Yenileyin

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını belirterek, "Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan, plakadaki rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması ağır kusurlu sayılacak." ifadesini kullandı

Araç sahiplerine uyarı: Yenileyin

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını belirterek, "Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan, plakadaki rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması ağır kusurlu sayılacak." ifadesini kullandı

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:29
Araç sahiplerine uyarı: Yenileyin
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APAYDIN, yaptığı yazılı açıklamada, kusur tablosunda yapılan değişiklikle standartlara uygun olmayan plakaların muayeneden geçemeyeceğini kaydetti.

Yeni kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağına işaret eden Apaydın, "Düzenlemeyle HGS'de yanlış ceza yazılmasına da neden olan rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması ağır kusurlu sayılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, plakalardaki yazı ve rakamların 11 santimetre genişliğinde,  52 santimetre uzunluğunda olması gerektiğini belirtti. Plakaların basım ve  dağıtımının TŞOF ve bağlı odalarca gerçekleştirildiğini ifade eden Apaydın,  merdiven altı yerlerde basılan sahte plakaların terör olayları, gasp, soygun  suçlarında kullanıldığını kaydetti.

Plakaları standartları karşılayamayan ve bu yüzden muayeneden  geçemeyen araç sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere ceza kesilmeyeceğine  dikkati çeken Apaydın, buna karşın sürücülerden plakalarını uygun olanlarla değiştirmelerinin isteneceğini belirtti.

Araç sahiplerinin plaka değişimi için öncelikle Trafik Şube  Müdürlüklerine başvurmaları ve form doldurmaları gerektiğine işaret eden Apaydın,  plakaların söz konusu belgeyle il ve ilçelerdeki TŞOF birimleriyle kayıt tescil  bürolarında 31 lira karşılığında değiştirilebileceğini ifade etti.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 12:41
Anahtar Kelimeler:
Araç SahipleriTürkiye Şoförler Ve Otomobilciler FederasyonuTŞOFHızlı Geçiş SistemiHGS
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