Araç sahipleri dikkat! Pompaya zam geldi

MOTORİNİN litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruşluk zam yapıldı. Ankara'da litresi ortalama 4.37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4.48 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4.32'den 4.43 liraya, İzmir'de ise 4.36'dan 4.47 liraya yükselecek.
9 HAZİRAN'DA 8 KURUŞ İNDİRİM YAPILMIŞTI
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Motorinin litresinde en son 9 Haziran'da 8 kuruş indirim yapılmıştı.
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