Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101206
ALTIN
142.442
DOLAR
3.6194
STERLIN
4.6773
EURO
4.1078
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kalp, sıcağı sevmez!
Kalp, sıcağı sevmez!
SMA hastalığı nedir?
SMA hastalığı nedir?
Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları
Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları

Araç sahipleri dikkat! 10 kat ceza gelecek

HGS geçiş ihlali ceza tebligatları araç sahiplerine gönderildi

Araç sahipleri dikkat! 10 kat ceza gelecek

HGS geçiş ihlali ceza tebligatları araç sahiplerine gönderildi

06 Temmuz 2017 Perşembe 11:28
Araç sahipleri dikkat! 10 kat ceza gelecek
banner404

ARAÇ SAHİPLERİNE GÖNDERİLDİ

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğunda olan ücretli otoyollardan geçiş ücreti ödemeden geçiş yapan ve 15 günlük yasal süre içinde HGS ürünü almayan ya da bakiyesini yeterli seviyeye getirmeyen araç sahiplerine giriş-çıkış yaptıkları iki istasyon arasındaki ücrete göre Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereğince cezai işlem uygulandığı anımsatılarak, geçen yıl HGS gişelerinden cezalı geçişler konusunda 1 milyon 352 bin 264 tebligat düzenlenerek araç sahiplerine gönderildiği ifade edildi.

15 GÜN İÇİNDE ÖDENMEZSE 10 KAT CEZA

Araç sahiplerinin, idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemesi halinde geçiş ücreti hariç 10 kat idari para cezası üzerinden yüzde 25 indirim hakkından yararlanabileceklerine işaret edilen açıklamada, PTT merkez ve şubelerinden tebligatla ödeme yapılabildiği vurgulandı.
İŞTE İTİRAZ NUMARALARI

Açıklamada, 2016'da ihlalli geçiş yapan araç sahiplerinin eline ulaşan HGS ihlali geçiş ceza tebligatlarına itirazları olması durumunda 0 850 460 60 60 numaralı HGS Çağrı Merkezi'ni aramaları, hgs@kgm.ptt.gov.tr adresine mail atmaları veya 0312 801 04 04 - 0312 801 05 05 - 0312 801 06 06 numaralı fakslara itirazlarını bildirmeleri gerektiği vurgulanarak, itirazların KGM tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde düzeltme işlemi yapılacağı belirtildi.
SİTEDEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Araç sahiplerinin hgsmusteri.ptt.gov.tr resmi adresinden HGS Müşteri Hizmetleri'ne üye oldukları takdirde geçiş, bakiye ve ihlal bilgilerini ayrıntılı öğrenebileceklerine yer verilen açıklamada, böylece bundan sonraki geçişlerinde cezai durumların önüne geçebileceği kaydedildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HGSCezaAraçAraç Sahipleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika... Müezzinoğlu: 3 yıllık eylem planımız var
Son dakika... Müezzinoğlu: 3 yıllık eylem planımız var
Faturasını WhatsApp’tan gönderene indirim fırsatı
Faturasını WhatsApp’tan gönderene indirim fırsatı
Barajlar Türkiye’nin olmazsa olmazı
Barajlar Türkiye’nin olmazsa olmazı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals