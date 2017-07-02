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Araç plakalarında yeni dönem yarın başlıyor

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan standart dışı plakalar, 3 Temmuz'dan itibaren "ağır kusur" kapsamında değerlendirilecek ve bu plakaları taşıyan araçlar muayeneden geçemeyecek

Araç plakalarında yeni dönem yarın başlıyor

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan standart dışı plakalar, 3 Temmuz'dan itibaren "ağır kusur" kapsamında değerlendirilecek ve bu plakaları taşıyan araçlar muayeneden geçemeyecek

02 Temmuz 2017 Pazar 11:23
Araç plakalarında yeni dönem yarın başlıyor
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ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Karayolu  Düzenleme Genel Müdürlüğünce yenilenen kusur tablosu yarın yürürlüğe girecek.

Buna göre, HGS'de yanlış ceza verilmesine de yol açan, plakalarda  rakamlar arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma  şeklinde olması "ağır kusur" kapsamında görülecek.

Düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Karayolu Trafik  Kanunu'nda belirtildiği gibi 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre  uzunluğunda olması gerekecek. Bunun dışında plaka taşıyan araçlar, TÜVTÜRK  tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek.

Plakaların basım ve dağıtımı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler  Federasyonu (TŞOF) ile bağlı odalarınca gerçekleştirilecek.

Plakalar 31 liraya değiştirilecek

Yetkililer, merdiven altı yerlerde basılan plakaların standart dışı  olduğunu, terör olayları, gasp, soygun gibi kötü işlerde de kullanıldığını  belirterek bunları dağıtan ve aracına takanlara para cezası uygulandığını  kaydetti.

Araç sahipleri, söz konusu plakaların değişimi için öncelikle trafik  şube müdürlüklerinden alacakları formu dolduracak, ardından il ve ilçelerdeki  TŞOF ile kayıt tescil bürolarında 31 lira karşılığında değiştirebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hızlı Geçiş SistemiPlaka
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