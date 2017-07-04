Araba satacak olanlar dikkat! Dolandırılabilirsiniz

TRAFİK araç sayısı 21 milyona ulaştı. Her gün binlerce araç el değiştiriyor. Bu kadar büyük bir pazar art niyetli kişilerin de iştahını kabartıyor. Son günlerde ortaya çıkan ve ardında birçok mağdur bırakan bir olay alın teriniz, göz nurunuz aracı satarken ne kadar dikkat etmeniz gerektiğini gözler önüne seriyor. Peki olay ne? İşte detayları...

PARAYI HEMEN GÖNDERİYOR

Arabanızı satılığa koydunuz. Ahmet dedi ki ‘70 bin veririm’. ‘Tamam’ deyip anlaştınız. Ahmet hesap numarası isteyip 70 bin lirayı hemen hesaba yolladı. Açıklamada ‘34 XZ ... plakalı BMW aracın satış bedeli’ yazıyor. Para yatınca rahatlıyorsunuz ve noterin yolunu tutuyorsunuz. O sırada Ahmet ‘Benim cenazem var, işim çıktı vs. sen satışı kuzenim Hasan’a yap’ diyor.

ÜÇ GÜN SONRA GERİ İSTİYOR

Para geldi deyip aracı Hasan’a bedelsiz devrediyorsunuz. Noter sözleşmesinde ‘parayı eksiksiz aldım’ kısmını da imzalamış oluyorsunuz. İşte ondan sonra olanlar sizi şok ediyor. Aradan üç gün geçtikten sonra Ahmet ihtarname çekip, ‘Sana 70 bin yollamıştım. Aracı hâlâ bana satmadın. Parayı iade et’ ifadelerini kullanıyor. Aksini de ispat edemiyorsunuz.

GÖRÜNÜŞTE HUKUKA UYGUN!

Hasan, ‘Parayı elden verdim’ diyor. Savcıya başvursanız Ahmet’le Hasan arasında akrabalık, telefon görüşmesi yok. Yani ortada dolandırıcılık suçu bulunamıyor. Aksini ispat edemedikten sonra mecburen 70 bin lirayı Ahmet’e geri gönderiyorsunuz. Olay sonucunda aracınız ve 70 bin lira uçup gidiyor. Aslında dolandırılıyorsunuz ama hukuken her şey yasal görünüyor!

'İTHARLA PARAYI GERİ ALAMAZ' NOTERE MUTLAKA DANIŞ

Böyle bir duruma düşmemek için şüphelendiğinizde durumu mutlaka notere anlatın. Noter bu koşullarda satışa onay vermeyecektir. Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Hakan Tokbaş da paranın hemen iade edilmemesini tavsiye etti ve şöyle dedi: “Siz de ‘Sen Hasan’ı kuzen olarak tanıttın ve aracı devretmemi istedin. Burada bir vekaletsiz iş görme var. Bunu ispatlayabilirim’ deyip karşı ihtarname çekin.”

İSPAT YOKSA GERİ ALIR

Tokbaş’a göre; Ahmet’in yatırdığı parayı alabilmesi için karşı dava açması gerekiyor. Bu durumda araç sahibi Borçlar Kanunu’nun ‘Vekaletsiz İş Görme’ hükümlerine dayanarak, Hasan’ın Ahmet’in vekili olduğunu 2 tane şahitle ispatlaması gerekecek. Şahit gösteremiyorsa, Ahmet parayı geri alır. Çünkü görünüşte parayı yatıranla alan başka, hukuki bir sıkıntı yok.