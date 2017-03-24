Antalya yabancıya satışta ikinci

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2017 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre, Antalya ve ilçelerinde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 4 bin 673 konut satıldı. TÜİK, Şubat 2017 dönemine ait konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ülke genelinde konut satışları 2017 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 oranında azalarak 101 bin 468 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 783 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 274 konut satışı ve yüzde 11,1 pay ile Ankara, 6 bin 290 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Şırnak oldu.

ŞUBAT'TA 4 BİN KONUT SATILDI

Antalya’da 2016 Şubat ayında 4 bin 650 konut satılırken, 2017 Şubat ayında yüzde 0,5 oranında artarak 4 bin 673 konut satıldı. Konut satışlarında 2017 Şubat ayında, Antalya 4 bin 673 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en yüksek paya sahip iller arasında dördüncü sırada yer aldı.

İLK SIRADA İSTANBUL BULUNUYOR

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 azalarak bin 306 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2017’de ilk sırayı 458 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 279 konut satışı ile Antalya, 119 konut satışı ile Bursa, 62 konut satışı ile Yalova, 59 konut satışı ile Ankara ve 44 konut satışı ile Trabzon izledi.