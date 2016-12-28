Antalya'nın 2016 istatistikleri

*11 aylık dönemde kente gelen turist sayısı yüzde 44 azalarak 10 milyon 760 binden 6 milyon 75 bine geriledi.



* SGK'lı çalışan sayısı (ilk 9 ay) yüzde 9.5 oranında azalarak 586 binden 530 bine geriledi.



* SGK'lı esnaf sayısı (ilk 9 ay) yüzde 3.6 düşerek 94 bin 900'den 91 bin 400'e geriledi.



* Ödenen çek hacmi tutarı (ilk 11 ay) yüzde 13.3 düşerek 24 milyar TL'den 20 milyar 800 milyon TL'ye geriledi.



* Karşılıksız çek hacmi (ilk 11 ay) yüzde 21 artışla 1 milyar 162 milyon TL'den 1 milyar 407 milyon TL'ye yükseldi.



* Karşılıksız çeklerin toplam çeklere oranı yüzde 41 artışla 4.8'den 6.8'e yükseldi.



* 2015'te 371 bin 779 TL olan protestolu senet hacmi (ilk 11 ay) yüzde 41 artışla 526 bin 913 TL'ye yükseldi.



* 9 aylık dönemde yüzde 11.3 oranında artan kredi artışı 52 milyon 92 bin TL'den 58 milyon TL'ye yükseldi.



* Takipteki krediler yüzde 31 artışla 1 milyar 729 milyon TL'den 2 milyar 261 milyon TL'ye yükseldi.



* 2015'in ilk 9 ayında 29 milyon 844 bin TL olan mevduat artışı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1.6 düşüşle 29 milyon351 bine geriledi.



* Vergi tahsilatı (ilk 11 ay) yüzde 0.33 düşüşle 5 milyar TL'den 4.9 milyar TL'ye geriledi.



* Yaş sebze-meyve ihracatı (ilk 11 ay) yüzde 21.2 düşüşle 318 milyon dolardan 251 milyon dolara geriledi.



* İhracat (ilk 11 ay) yüzde 3 düşüşle 913 milyon dolardan 885 milyon dolara geriledi.



* Yatırım teşvik belgeleri (ilk 10 ay) yüzde 28.2 oranında düşerek 1.8 milyar TL'den 1.3 milyar TL'ye geriledi.



* Satılan konut sayısı (ilk 11 ay) yüzde 5.3 düşüşle 57 bin 625'ten 54 bin 573'e geriledi.

* Otomobil sayısı (ilk 10 ay) yüzde 5.8'lik artışla 418 bin 900'den 443 bin 144'e yükseldi.

Ticaret ve Sanayi Odası, turizmden tarıma, SSK'lı işçi sayısından karşılıksız çeke, vergi tahsilatından yatırım teşvik belgelerine kadar pek çok alanda kentin 2016 yılında gösterdiği performansa ilişkin rakamlar paylaştı. Veriler incelendiğinde kent ekonomisindeki kaybın oldukça yüksek olduğu görülüyor.İşte rakamlarla Antalya'nın 2016 yılına ilişkin çarpıcı veriler: