'Antalya için kötü haber'

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rusya ile yaşanan uçak krizi başta olmak üzere terör, mülteci sorunu ve darbe girişimi nedeniyle Antalya ekonomisinin yüzde 20 küçüldüğünü söyledi. ATSO bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi ve AB Türkiye Delegasyonu işbirliğiyle 'Değişen Dünyada AB ve Türkiye Ekonomisi' konulu söyleşi gerçekleştirildi. ATSO'da düzenlenen söyleşiye, Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez konuk oldu. Toplantının açılışında konuşan ATSO Başkanı Çetin, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Terör eylemleri, sınır dışı operasyonlar, mülteci sorunları, darbe girişimi, suikastlar derken moralsiz bir toplum haline dönüştük. 'Bugün hangi kötü haberi alacağız' korkusu ile hiçbirimizin eli televizyona, gazetelere, sosyal medyaya gitmez oldu. Moralin olmadığı yerde ekonomi çarkları da dönmüyor" dedi.
'EKONOMİK MÜCADELEYE SARILMALIYIZ'
Siyasi olumsuzlukların ekonomide yaşanan sorunlarla birleşmesiyle bu zor dönemde toplumun hırçın, kızgın, tahammülsüz bir yapıya büründüğünü ifade eden Başkan Çetin, şunları kaydetti: "Ülke olarak bu bozuk psikolojiden biran önce çıkmamız ve olağan hayatın akışına uygun olarak işlerimize odaklanmamız gerekiyor. Polisimiz, askerimiz teröre karşı nasıl mücadele veriyorsa bizim de iş dünyası olarak ekonomik mücadeleye daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Bu ülkenin vatandaşları, iş dünyası olarak bu sarmaldan çıkmamız ve kafamızı kaldırıp geleceğe bakmamız gerekiyor. Çünkü biz bu ruh halindeyken dünyada ekonomik değişimler yaşanmaya devam ediyor. Böyle bir küresel ortamda ülke olarak en önemli meselemiz güven tesisi. Türkiye ekonomisi, teröre ve darbe girişimine rağmen bir direnç gösteriyor. Artık yapısal reformlara, sanayi yatırımlarına bakmak zorundayız."
DAHA ÇALKANTILI DÖNEMDEN GEÇİYORUZ
Antalya ekonomisinin ülke ekonomisine nazaran çok daha çalkantılı bir dönemden geçirdiğini vurgulayan Çetin, "Turizmimizin 3'te 1'ini, tarımsal ihracatımızın 3'te 2'sini temsil eden Rusya ile yaşanan kriz ekonomimizi doğrudan etkiledi. Buna terör, mülteci sorunları, darbe girişimi ve nihayetinde ülkemizin imaj kaybı eklenince Avrupa pazarında da ciddi bir daralma yaşadık. Sonuç olarak Antalya ekonomisinin 2016'de yüze 20 dolayında küçüldüğünü tahmin ediyoruz" diye konuştu.
EN AZ GELİR ARTIŞI ANTALYA'DA OLDU
Antalya ekonomisinin sorunlarının yalnızca Rusya krizi, terör nedeniyle Avrupa pazarı kaybından ibaret olmadığına da değinen Çetin, TUİK verilerine göre Antalya'nın, 2004-2014 döneminde kişi başına GSYH'nın en az arttığı il olduğuna işaret etti. Çetin, Antalya turizm ve ticaretinde kitle turizmi nedeniyle oluşan kültürü değiştirmek, yenilik, markalaşma ve güç birliği ile Antalya ekonomisinde yapısal bir dönüşüm başlatmanın sorun olduğunu söyledi. Toplantıda daha sonra Ekonomist Dr. Eğilmez, 'Değişen Dünya'da AB ve Türkiye Ekonomisi' konulu sunum yaptı. Çetin, Eğilmez'e günün anısına ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı bir tablo hediye etti.
Rusya ile yaşanan kriz, darbe girişimi gibi nedenlerle Antalya ekonomisinin ülke ekonomisinden daha çalkantılı bir dönem geçirdiğini belirten ATSO Başkanı Çetin, kişi başına gelir artışının en az olduğu ilin Antalya olduğunu açıkladı
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