banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
146.207
DOLAR
3.6822
STERLIN
4.6037
EURO
3.9239
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
iPhone 8 en pahalısı olabilir!
iPhone 8 en pahalısı olabilir!
10 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Şubat 2017 Alanya -...
Depresyon alarmlı saat gibidir
Depresyon alarmlı saat gibidir

Antalya'daki araç sayısı şaşırtıcı sayıda

Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyona dayandı. 972 bin araçtan yüzde 46'sını otomobil, yüzde 27'sini motosiklet oluşturdu

Antalya'daki araç sayısı şaşırtıcı sayıda

Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyona dayandı. 972 bin araçtan yüzde 46'sını otomobil, yüzde 27'sini motosiklet oluşturdu

09 Şubat 2017 Perşembe 22:00
Antalya'daki araç sayısı şaşırtıcı sayıda
banner404

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı '2016 Yılı Aralık Ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı toplam 972 bin 796 adet taşıt bulunuyor. TÜİK '2016 Yılı Aralık Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, ülke genelinde Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 90 bin 424 adet taşıtın yüzde 53,7’sini otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,4’ünü traktör, yüzde 3,9’unu kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
MOTOSİKLETTE İKİNCİ SIRADA
Antalya, trafiğe kayıtlı araç sayısında Aralık ayı sonu itibarıyla 972 bin 796 adet ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 262 bin 547 motosiklet sayısı ile İstanbul'dan sonra 2. sırada yer aldı. Antalya'da Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 972 bin 796 adet taşıttan, yüzde 46,1’ini otomobil, yüzde 27,’sini motosiklet, yüzde 17,3’ünü kamyonet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 1,3’ünü minibüs, yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAraç Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belirsizlik ortadan kalktı
Belirsizlik ortadan kalktı
'Seferberlikte ekonomi kazanacak'
'Seferberlikte ekonomi kazanacak'
İşçi alana ödeme var
İşçi alana ödeme var

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals