Antalya'daki araç sayısı şaşırtıcı sayıda

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı '2016 Yılı Aralık Ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı toplam 972 bin 796 adet taşıt bulunuyor. TÜİK '2016 Yılı Aralık Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, ülke genelinde Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 90 bin 424 adet taşıtın yüzde 53,7’sini otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,4’ünü traktör, yüzde 3,9’unu kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MOTOSİKLETTE İKİNCİ SIRADA

Antalya, trafiğe kayıtlı araç sayısında Aralık ayı sonu itibarıyla 972 bin 796 adet ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 262 bin 547 motosiklet sayısı ile İstanbul'dan sonra 2. sırada yer aldı. Antalya'da Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 972 bin 796 adet taşıttan, yüzde 46,1’ini otomobil, yüzde 27,’sini motosiklet, yüzde 17,3’ünü kamyonet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 1,3’ünü minibüs, yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.