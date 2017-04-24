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Antalya'da konut satışı yükseldi

Antalya konut satışında dördüncü sırada yer alırken, yabancıya satışta ikinci sıradaki yerini korudu

Antalya'da konut satışı yükseldi

Antalya konut satışında dördüncü sırada yer alırken, yabancıya satışta ikinci sıradaki yerini korudu

24 Nisan 2017 Pazartesi 22:34
Antalya'da konut satışı yükseldi
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2017 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre, Antalya ve ilçelerinde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 5 bin 516 konut satıldı. TÜİK, Mart 2017 dönemine ait konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ülke genelinde konut satışları 2017 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 oranında artarak 128 bin 923 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 443 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 15 bin 4 konut satışı ve yüzde 11,6 pay ile Ankara, 8 bin 59 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 39 konut ile Bayburt oldu.
ANTALYA DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALDI
Antalya’da 2016 Mart ayında 5 bin 452 konut satılırken, 2017 Mart ayında yüzde 1,2 oranında artarak 5 bin 516 konut satıldı. Konut satışlarında 2017 Mart ayında, Antalya 5 bin 516 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı. Isparta’da 2016 Mart ayında 344 konut satılırken, 2017 Mart ayında yüzde 55,8 oranında artarak 536 konut satıldı. Burdur’da 2016 Mart ayında 212 konut satılırken, 2017 Mart ayında yüzde 41,0 oranında artarak 299 konut satıldı.
ANTALYA YABANCIYA SATIŞTA İKİNCİ
Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 1.578 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2017’de ilk sırayı 579 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 313 konut satışı ile Antalya, 124 konut satışı ile Bursa, 88 konut satışı ile Yalova, 80 konut satışı ile Sakarya ve 73 konut satışı ile Ankara izledi. 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Konut Satışı
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