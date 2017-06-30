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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Antalya'da enerjide yeni dönem başladı

AEDAŞ tarafından uygulamaya konulan ETS ile işlemler tamamlandığında müşterinin abone olmak için bağlı bulunduğu işletmeye gitmesi yeterli olacak

Antalya'da enerjide yeni dönem başladı

AEDAŞ tarafından uygulamaya konulan ETS ile işlemler tamamlandığında müşterinin abone olmak için bağlı bulunduğu işletmeye gitmesi yeterli olacak

30 Haziran 2017 Cuma 23:45
Antalya'da enerjide yeni dönem başladı
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AKDENİZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AEDAŞ) elektrikte yeni abonelik ve güç artırımı süreçlerini hızlandırma kapsamında 'Enerji Talep Sistemi' (ETS) adı verilen online sistemi devreye aldı. AEDAŞ kesintisiz ve kaliteli enerji hedefi doğrultusunda özel bir uygulamaya imza attı. Yeni abonelik ve güç artırımı süreçlerinin hızlandırılması hedefiyle oluşturulan Enerji Talep Sistemi (ETS) adı verilen online sistem sayesinde, tüketici adına işlem yapan yetkili elektrik mühendisleri ve fen adamları, son abonelik sürecine kadar tüm işlemleri online yürütme imkanına kavuştu. Sisteme, AEDAŞ’ın internet sitesi olan www.akdenizedas.com.tr ana sayfasında bulunan buton sayesinde erişim mümkün olacak.
FİKİR ÇALIŞANLARDAN ÇIKTI
Elektrik dağıtım şirketleri arasında bir ilk olma özelliğini taşıyan ETS’nin fikir babası AEDAŞ’ın yine kendi içinden çıktı. AEDAŞ’ın şirket içi motivasyonu artırmak ve yaratıcı fikirleri desteklemek adına 2016 yılında başlattığı 'Fikr-i Tasarruf' yarışmasına gönderilen fikirler arasında birinci seçilen proje, öz kaynaklar kullanılarak hayata geçirildi. Yeni abonelik ve güç artırım süreçlerinin teknik bir işlem olduğuna işaret eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Yetkili elektrik mühendisleri ve fen adamlarının tesisat kontrolü, orta gerilim kabulü, proje onayı gibi süreçler için, her bir aşamada hazırladığı belgelerin çıktısını alarak dağıtım şirketine bizzat gelmesi gerekiyordu. ‘Her geçen gün daha iyiye’ sloganını benimsemiş bir şirket olarak hayata geçirdiğimiz ETS sayesinde tüm bu işlemler artık online olarak yürütülebilecek. Bu projenin kendi içimizden yetişmiş çalışanlarımız tarafından hazırlanması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Şirket içerisinde bu tarz yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesine her zaman destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Projede, öncelikle sisteme kayıtlı olan yetkili elektrik mühendisleri ve fen adamlarına bir kullanıcı adı ile şifre tanımlanıyor. Elektrik mühendisleri ve fen adamları, alçak gerilim proje kontrollerini, 30 kW ve üstü alçak gerilim ve orta gerilim abonelerin tesisat kontrollerinin taleplerini online olarak sistemden yapabiliyor. Bu sırada tüm bilgi ve belgelerin otomatik olarak arşivlenmesi de sağlanıyor. Yeni abonelik ve güç artırma işlemi sırasında sahada yapılacak kontrol ve çalışmalar için online olarak randevu alınabilirken, tüm belgeler ve çıktılar fen adamları tarafından taratılarak yine online ortamda yüklenebiliyor. Tüm süreçlerde başvurusunun durumu hakkında ilgili kişilere SMS ile bilgilendirme yapılıyor. İşlemler tamamlandığında ise müşterinin sadece abone olmak için bağlı bulunduğu işletmeye gitmesi yeterli oluyor.
Yetkili elektrik mühendisleri ve fen adamları ets.akdenizedas.com.tr:188 linki üzerinden de sisteme doğrudan ulaşım sağlayabiliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Dağıtım Anonim ŞirketiAEDAŞETS
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