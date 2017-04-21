Antalya'da 'Atıksu' konuşulacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye’de Atıksu Yönetimi Çalıştayı' 25-27 Nisan tarihleri arasında Antalya’da yapılacak. Atıksu yönetim stratejileri ve teknolojik gelişmelerin tartışılacağı bir platform oluşturulmayı amaçlayan 'Türkiye’de Atıksu Yönetimi Çalıştayı' bünyesinde düzenlenecek oturumlarda, atıksu arıtımında yeni teknolojiler, sanayide atıksu yönetimi, arıtma çamuru yönetimi, atıksu arıtma tesislerinin tasarımı ve işletme sorunları, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve finansman yönetimi ve atık su yönetiminde AB uyum süreci konuları ele alınacak. Ev sahipliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı Türkiye’de Atıksu Yönetimi Çalıştayı AB, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarından yetkililerin yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, üniversiteler, özel sektör, 44 il ve ilçe belediyesi, İller Bankası, TÜBİTAK, TOBB, TMMOB, TÜSİAD gibi kurum ve kuruluşun 300’ü aşkın temsilcisini bir araya getirecek. Çalıştayın son gününde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı'nın Türkiye’nin dört bir yanında yürüttüğü 30 projeden biri olan Manavgat İçme Suyu Temini Projesi’ne saha ziyareti gerçekleştirilecek.