Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Flaş Haber
İkinci büyük deprem
Kapat

Antalya'da 'Atıksu' konuşulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye’de Atıksu Yönetimi Çalıştayı' Antalya’da yapılacak

Antalya'da 'Atıksu' konuşulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye’de Atıksu Yönetimi Çalıştayı' Antalya’da yapılacak

21 Nisan 2017 Cuma 22:30
Antalya'da 'Atıksu' konuşulacak
banner404

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye’de Atıksu Yönetimi Çalıştayı' 25-27 Nisan tarihleri arasında Antalya’da yapılacak. Atıksu yönetim stratejileri ve teknolojik gelişmelerin tartışılacağı bir platform oluşturulmayı amaçlayan 'Türkiye’de Atıksu Yönetimi Çalıştayı' bünyesinde düzenlenecek oturumlarda, atıksu arıtımında yeni teknolojiler, sanayide atıksu yönetimi, arıtma çamuru yönetimi, atıksu arıtma tesislerinin tasarımı ve işletme sorunları, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve finansman yönetimi ve atık su yönetiminde AB uyum süreci konuları ele alınacak. Ev sahipliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı Türkiye’de Atıksu Yönetimi Çalıştayı AB, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarından yetkililerin yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, üniversiteler, özel sektör, 44 il ve ilçe belediyesi, İller Bankası, TÜBİTAK, TOBB, TMMOB, TÜSİAD gibi kurum ve kuruluşun 300’ü aşkın temsilcisini bir araya getirecek. Çalıştayın son gününde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı'nın Türkiye’nin dört bir yanında yürüttüğü 30 projeden biri olan Manavgat İçme Suyu Temini Projesi’ne saha ziyareti gerçekleştirilecek. 

banner355
Son Güncelleme: 21.04.2017 22:37
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAtıksuABÇevre Ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Domates ihracatı arttı'
'Domates ihracatı arttı'
ALTSO'dan işletmelere uyarı
ALTSO'dan işletmelere uyarı
İşte ÖTV indiriminin etkileri
İşte ÖTV indiriminin etkileri

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals