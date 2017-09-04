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Anne-kız "incir cipsi" ile girişimci oldu

Aydın'da eşinin satamadığı incirleri ince ince keserek kurutan 41 yaşındaki kadın, üniversite öğrencisi kızının da desteğiyle bir yılda 400 kilogram incir cipsi sattı. Üç çocuk annesi kadın girişimci Ünal, "Bu tat çok sevildi, talep çok yüksek. Bu sene bir tonu aşacağımızı ümit ediyorum. Köyde de bir iş sahası açmış durumdayız. Yanımda 5 kadın çalışıyor" dedi

Anne-kız "incir cipsi" ile girişimci oldu

Aydın'da eşinin satamadığı incirleri ince ince keserek kurutan 41 yaşındaki kadın, üniversite öğrencisi kızının da desteğiyle bir yılda 400 kilogram incir cipsi sattı. Üç çocuk annesi kadın girişimci Ünal, "Bu tat çok sevildi, talep çok yüksek. Bu sene bir tonu aşacağımızı ümit ediyorum. Köyde de bir iş sahası açmış durumdayız. Yanımda 5 kadın çalışıyor" dedi

04 Eylül 2017 Pazartesi 13:52
Anne-kız "incir cipsi" ile girişimci oldu
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AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde incir üreticisi  Semra Ünal, kuru inciri farklı şekilde kurutarak elde ettiği ve "incir cipsi"  adını verdiği ürünle başarılı bir girişimcilik örneği sergiliyor.

Eşi ve 3 çocuğuyla Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Semra Ünal (41),  eşinin yol kenarındaki tezgahta satamadığı yaş incirleri, ince ince dilimleyip  kurutarak değerlendirdi.

Çeşitli denemeler yapan Ünal, güneşte kuruyan ince dilimlerin cips  gibi çıtır çıtır ve lezzetli olduğunu fark etti. Ünal, komşuları ve yakınlarına  ikram ettiği kuru meyveyi, beğenilmesi üzerine "incir cipsi" adıyla satışa da  çıkardı.

İşini büyütmeye karar veren Ünal, İstanbul Üniversitesinde Almanca  işletme okuyan 22 yaşındaki kızı Gizem'den kendisine yardımcı olmasını istedi.

Kızının da olumlu yaklaşımı sayesinde "Cennetten gelen tatlar" adıyla  bir proje hazırlayan anne kız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç  Çiftçi Projesi'ne başvurdu ve 30 bin lira hibe aldı.

Mahalledeki 5 kadına da istihdam sağlayan anne kız, bahçelerden  toplanan taze incirleri evlerinin önünde temizleyip ince ince keserek sera içinde  kurutmaya başladı.

İnternetteki alışveriş siteleri aracılığıyla satışa başlayan Ünal  ailesi, geçen yıl kilogramı 25 liradan yaklaşık 400 kilogram incir cipsini  satmayı başardı.

Semra Ünal, AA muhabirine, lise mezunu olduğunu, çocukluğundan bu yana  tarla işleri ve çiftçiliği pek sevmediği söyledi.

Eşiyle hayatlarını birleştirdikten sonra çiftçiliğe başladığını ve o  dönemden bu yana "Daha farklı ne yapabiliriz?" diye sorguladığını anlatan Ünal,  şöyle konuştu: "Eşim yol kenarında taze incir satıyordu. Satılmayan incirleri de  böyle ince ince doğrayıp kendimiz yedik. Sonra 'Neden bu şekilde satmayalım?'  dedim. Ürünümüzü cips halinde satmaya karar verdik. Bu tat çok sevildi, talep çok  yüksek. Bu sene bir tonu aşacağımızı ümit ediyorum. Tadını alan bir daha istiyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerden özel siparişler alıyoruz.  Geçen sene 50 kilo alan bu sene 100 kilo istiyor. Sadece iç piyasada değil,  dışarıya da açılmak istiyoruz. Biz incire katma değer koyduk. Taze incir  toplarken bazen bir kenarı hafif ezilmişleri satamıyorduk. Ama şimdi o haldeki  tüm ürünleri ince ince kesip cips yapabiliyoruz."

KADIN İSTERSE

Kadın olarak böyle bir konuda başarılı olmanın gurur verici olduğunu  ifade eden Ünal, köyde kadınlara istihdam alanı da yarattığını, yanında 5 kişi  çalıştığını belirtti.

"Kadınlar yeter ki istesin, başaramayacağı bir iş yok." diyen Ünal,  ihracat yapmayı da hedeflediklerini, bunun için kızının mezun olmasını  beklediğini, gelecek için çok daha büyük planlarının olduğunu kaydetti.

Gizem Ünal ise en büyük hedefinin annesiyle bu işte başarıya ulaşmak  olduğunu vurguladı.

Tatil dönemlerinde annesine yardım ettiğini ve çok mutlu olduğunu dile  getiren Ünal, "Yazları tatil yerine burada vakit geçiriyorum. Çünkü ben bu işin  tüm aşamasında yer almak istiyorum. Yapacağım işte tamamen profesyonel olmak  istiyorum. Umuyorum ki annemle iyi işler yapacağız." dedi.

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