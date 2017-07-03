ALTSO'dan eğitim atağı

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) çeşitli dallarda mesleki eğitim programları düzenleyecek. Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ALTSO olarak üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda ekonomi ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak çeşitli meslek dallarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalı kurs programları düzenliyoruz. Bu eğitimlerle üyelerimizin taleplerini karşılamak kadar üyelerimizin kalifiye eleman sağlamasını ve personel altyapılarını güçlendirmesini ayrıca istihdam olanaklarını arttırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla şu alanlarda mesleki eğitim konularında kurslar açılması düşünülüyor: "Dış ticaret uzmanlık eğitimi, web tasarımı, yönetici asistanı, temel muhasebe, ön muhasebe, bilgisayar sistem bakım ve onarım, bilgisayar destekli reklam ve tasarım, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri satış ve hizmet yetkilisi, hasta ve yaşlı refakatçisi, evde çocuk bakımı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde lojistik elemanı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde pompajcı, havuz suyu operatörlüğü, park, bahçe ve koruların bakımı, reyon görevlisi, satış görevlisi, kasiyer, depo görevlisi, çöp toplama personel eğitimi, bahçe bakımı, aşçı çırağı, bar komisi, bulaşıkçı ve meydancı, oda temizleyici, ön büro elemanı ve servis komisi." Kurslara kayıt için 1 adet kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile birlikte odamız ikinci kattaki Eğitim ve Kariyer Şubesi'ne gelerek eğitim kayıt formu doldurmak gerekiyor. Kurslar en az katılımcı sayısının 12 olması halinde açılabilecek. Kurs sonunda MEB onaylı sertifika verilecek."