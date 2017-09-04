ALTSO'dan Yunanistan'a davet

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda 6-11 Ekim tarihleri arasında Yunanistan'da KAVALAEXPO 2017 Fuarı’nın gerçekleştirileceği bildirildi. Odadan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) odamıza ulaşan yazıda, 6-11 Ekim tarihleri arasında Yunanistan–Kavala Ticaret Odası Fuar ve Konferans Merkezi'nde 'KAVALAEXPO 2017 Fuarı’nın gerçekleştirileceği bildirildi. Söz konusu fuarda turizm konusuna öncelik verileceği ve turizm sektöründeki firmalarla 'ekonomik çeşitlendirme ve sürdürülebilir turizm kaynakları' hakkında toplantılar düzenleneceği, ayrıca firmaların kamu ve özel sektör temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı bulacağı iletildi. Yazıda devamla Kavala Ticaret Odası’nın, katılmak isteyen firmalara, ücretsiz stant temin edebileceği, fuarda stant açan veya stant açmayarak sadece fuara katılım sağlamak isteyen tüm firma yönetim kurulu başkanlarının Kavala’daki 1 gece konaklama masraflarının Kavala Ticaret Odası tarafından karşılanacağı vurgulandı. Fuara ilişkin detaylı bilginin http://www.kavalaexpo.gr web adresinde yer aldığı, kayıt ve diğer sorular için Kavala Ticaret Odası ile şu iletişim bilgilerinden irtibata geçilmesi gerektiği belirtildi: Kavala Ticaret Odası İletişim, Mrs. Souzi Mavrommati, info@chamberofkavala.gr, TEL: +30 2510222212.
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