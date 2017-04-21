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ALTSO'dan işletmelere uyarı

30 Nisan tarihine kadar yıllık işletme cetvellerinin yasal süresi içinde sistem girişini gerçekleştirmeyen işletmelere cezai işlem uygulanacak

ALTSO'dan işletmelere uyarı

30 Nisan tarihine kadar yıllık işletme cetvellerinin yasal süresi içinde sistem girişini gerçekleştirmeyen işletmelere cezai işlem uygulanacak

21 Nisan 2017 Cuma 22:25
ALTSO'dan işletmelere uyarı
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, sanayi siciline kayıtlı işletmelerin, 2016 yılına ait yıllık işletme cetvellerinin 30 Nisan 2017 tarihine kadar elektronik ortamda girişinin yapılması istenildi. Odadan yayınlanan duyuruda, "6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 5. maddesi gereğince, sanayi işletmeleri her yıl sonundan itibaren 4 ay içerisinde (01 Ocak–30 Nisan) bir önceki yıla ait yıllık işletme cetvellerinin online olarak veya bizzat Bilim, Sanayi, ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne bildirmekle yükümlü. Bu itibarla sanayi siciline kayıtlı işletmelerin, 2016 yılına ait yıllık işletme cetvellerinin 30 Nisan 2017 tarihine kadar elektronik ortamda http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden ya da http://www.sanayi.gov.tr 'E-Hizmetler Bölümü/Sanayi Sicil Bilgi Sistemi' adımından girişinin yapılması gerekiyor. Yıllık işletme cetvellerinin yasal süresi içinde sistem girişini gerçekleştirmeyen işletmelere, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 9. maddesi gereği cezai işlem uygulanıyor. Sanayi sicil belgesi olan tüm işletmelere önemle duyurulur" dendi.

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Son Güncelleme: 21.04.2017 22:34
Anahtar Kelimeler:
30 Nisan
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