ALTSO'dan girişimcilik eğitimi

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile İş-Kur Alanya Hizmet Merkez Müdürlüğü arasında yapılan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Girişimcilik Kursu Protokolü kapsamında, 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri' düzenlenecek. Başvurular İş-Kur Alanya Hizmet Merkez Müdürlüğü’ne internet üzerinden yapılacak. 7 Nisan 2017 Cuma günü başlayacak eğitimler çeşitli periyotlarla 29 Aralık 2017 Cuma gününe kadar devam edecek. ALTSO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla düzenlenecek olan eğitimde, bir iş fikrine sahip girişimciye iş planı hazırlama, pazar araştırması, üretim planlaması, yönetim planlaması, finansal planlama ile ilgili bilgiler aktarılacak. Girişimci adaylarının 32 saatlik eğitimin ardından iş planlarını oluşturarak iş kurmaları hedefleniyor. Girişimci adayları girişimcilik eğitimini tamamladıktan sonra kosgeb.gov.tr den iş planlarını (proje) sistem üzerinden yazıp, KOSGEB Müdürlüğü'ne (Ekleriyle birlikte) teslim edecek. İş planlarının kurula girip onay alması halinde 90 gün içerisinde işletmelerini kurmaları gerekiyor. Akabinde KOSGEB'in kabul ettiği destek harcamalarını fatura ve banka dekontu karşılığı ibraz etmeleri halinde destek ödemeleri yapılacak. KOSGEB’in 50 bin TL hibe (2 bin TL kuruluş giderleri +18 bin TL makine, ofis donanım, yazılım giderleri +30 bin TL kira+ personel giderleri) ve '0' faizli 100 bin TL geri ödemeli kredi [(makine teçhizat alımı+teminat (banka teminat mektubu /kredi garanti fonu karşılığı) desteğinden faydalanabilecekler. Destekleme oranı erkek girişimcilerde yüzde 60, kadın girişimcilerde yüzde 80. Ayrıntılı bilgi için http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8 linkine bakılabilir. 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri' başvuru süreci başlamış olup, son başvuru tarihi 2 Nisan Pazar günü mesai bitimidir."