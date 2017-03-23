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ALTSO'dan 'Engel' kaldıran kurs

'Engelsiz Kent Alanya'da ALTSO da engelleri kaldırmaya devam ediyor. ALTSO, işitme engellilerle iletişim kurulması amacıyla kurs başlatıyor

ALTSO'dan 'Engel' kaldıran kurs

'Engelsiz Kent Alanya'da ALTSO da engelleri kaldırmaya devam ediyor. ALTSO, işitme engellilerle iletişim kurulması amacıyla kurs başlatıyor

23 Mart 2017 Perşembe 22:06
ALTSO'dan 'Engel' kaldıran kurs
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Alanya Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi işbirliğinde Mesleki Eğitim Kursları kapsamında düzenlenecek 120 saatlik 'İşaret Dili Kursu'na başvurular bugün sona erecek. ALTSO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurslara katılmak isteyen kişilerin en geç 24 Mart  Cuma (bugün) günü mesai bitimine kadar 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve başvuru formuyla birlikte ALTSO Eğitim-Kariyer Şube Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor. Kurs ücreti 150 TL olup, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek."
KİŞİSEL LİDERLİK ANLATILACAK
Öte yandan, ALTSO Akademi'nin 2017 yılı birinci dönem kişisel gelişim seminerleri Dilek Görgüç'ün katılacağı 'Kişisel Liderlik' semineriyle devam edecek. 25 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da ALTSO Konferans Salonu'nda başlayacak seminere katılım ücretsiz olup, katılımcılara katılım belgesi verilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
ALTSOEngelKurs
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