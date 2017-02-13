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ALTSO'dan 3 fuara davet

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda '4. Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, '2. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı' ve '1. Türk- Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı'nın 2-5 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği bildirildi.

ALTSO'dan 3 fuara davet

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda '4. Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, '2. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı' ve '1. Türk- Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı'nın 2-5 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği bildirildi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 23:22
ALTSO'dan 3 fuara davet
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ODADAN yapılan açıklamada, "TURAB Fuarcılık tarafından 2-5 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde eş zamanlı olarak '4. Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı', '2. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı' ve '1. Türk- Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, İşbirliği ve Alım Heyeti Organizasyonu' düzenlenecek. 
500'ÜN ÜZERİNDE FİRMA KATILACAK
TURAB Fuarcılık, Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteği ile Türkiye ve Arap ülkeleri arasında proje üretmek, Türk ve Arap işadamlarını bir araya getirmek, Arap ülkelerini ziyaret etmek, Türk ve Arap işadamları heyetlerini Türkiye’de ve yurtdışında buluşturmak amacıyla kuruldu.  Katılımcı firmaların Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğinden yararlanabileceği söz konusu organizasyon, Ekonomi Bakanlığı destekli olup, organizatör firmanın yanı sıra bakanlığın da organizasyona alım heyeti getireceği belirtildi. Toplamda Arap ülkelerinden 500’ün üzerinde firmanın getirilmesi planlanan söz konusu organizasyonda alım heyeti ve yatırımcı getirilecek başlıca ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Cezayir, Irak, Umman, Ürdün, Filistin, Lübnan, Bahreyn, Libya, Kuveyt, Mısır, Sudan, Tunus, Yemen, Cibuti, Moritanya, Somali ve Katar olarak belirtildi. Fuara katılan firmalara Turabexpo web sayfasındaki (http://www.turabfair.com) sanal fuarda 12 ay ücretsiz yer verileceği ve fuar sonrasında da danışmanlık hizmeti verilmeye devam edileceği belirtilen organizasyonla ilgili detaylı bilgilere https://www.turabexpo.com/tr/ web adresinden ulaşılabilir" dendi.

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Anahtar Kelimeler:
ALANYA Ticaret Ve Sanayi OdasıALTSOTürk-Arap Tarım Ve Tarım Teknolojileri Fuarı
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