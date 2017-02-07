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Altının gramı 147 liraya yükseldi! Çeyrek ise...

Altının gram fiyatı, dün 143,95 lira ile son 3 haftanın en düşük seviyesini gerilemesinin ardından gelen alışlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,8 artışla 146,1 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor

Altının gramı 147 liraya yükseldi! Çeyrek ise...

Altının gram fiyatı, dün 143,95 lira ile son 3 haftanın en düşük seviyesini gerilemesinin ardından gelen alışlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,8 artışla 146,1 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor

07 Şubat 2017 Salı 11:05
Altının gramı 147 liraya yükseldi! Çeyrek ise...
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ALTININ gram fiyatı, yüzde 1 yükselişle 147,5 liradan  işlem görüyor.  Bugün küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle dolar  kurundaki artışa paralel güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00  itibarıyla yüzde 1 artışla 147,5 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda  Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,3 yükselişle 1.235 dolardan  tamamlamasının ardından bugün 1.233 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, 2017 yılına yükselişle başlayan altın  fiyatlarının, AB ülkelerinin birlikten çıkma tartışmalarından dolayı satış  baskısında kalabileceğini belirterek, "Fransa Cumhurbaşkanı adaylarından Marine  Le Pen'in, Fransa'nın avrodan çıkması gerektiğini ifade etmesi akıllara 'AB  ülkelerinde yeni siyasi krizler başlayabilir, dağılma sürecine bir adım daha  yaklaşılmış olabilir' düşüncesini getiriyor. Böyle bir olasılıkta küresel  piyasalarda avro/dolar paritesinde sert düşüşler başlayabilir. Teknik olarak  değerlendirdiğimizde avro/dolar paritesi kademeli olarak 1,05 devamında 1,03  bandına kadar gerileyebilir diye tahmin ediyoruz. Bu öngörümüz gerçekleşirse  altının ons fiyatındaki yükselişler kalıcı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün altının gram fiyatının 146-148 liradan ve ons fiyatının  da 1.230-1.245 dolardan işlem göreceği öngörüsünde bulundu.

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Son Güncelleme: 07.02.2017 11:08
Anahtar Kelimeler:
ÇEYREKGramAltın
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