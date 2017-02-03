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Altının gramı 146 liranın üzerinde! Çeyrek ise...

Dün 145,22 liraya kadar düşen altının gramı, günü 146,15 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla 146,32 lira seviyesinde seyrediyor

Altının gramı 146 liranın üzerinde! Çeyrek ise...

Dün 145,22 liraya kadar düşen altının gramı, günü 146,15 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla 146,32 lira seviyesinde seyrediyor

03 Şubat 2017 Cuma 12:01
Altının gramı 146 liranın üzerinde! Çeyrek ise...
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ALTININ ons fiyatı dün 1.225,35 dolara kadar yükselirken günü 1.215,94 dolardan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün 1.213,21 dolar seviyelerinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını 977 liradan satılıyor. Bugün piyasalar ABD'den açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, "Açıklanacak olan veri küresel piyasalarda doları olumlu yönde desteklerken, altının ons fiyatını olumsuz yönde etkileyebilir diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.206-1.216 dolar aralığında, gram fiyatında ise 145,50-147,50 lira aralığında işlem gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.

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