Altının gramı 143 lira sınırında! Çeyrek altın ise...

DÜN 143,1-143,8 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 143,5 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 142,6 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı da dün günü 1.250 liradan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre sınırlı düşüşle 1.245 dolardan alıcı buluyor.Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı öncesinde piyasalarda sakin seyrin korunduğunu belirterek, FED'in beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmemesi durumunda altın fiyatlarında yaşanacak düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini dile getirdi.Güvenli liman talebinin artmasının, altının ons fiyatında yükselişleri olumlu yönde destekleyebileceğini aktaran Memiş, ons altında 1.235 doların destek, 1.260 doların direnç seviyesi olarak, gram altında ise 142-145 lira bandının takip edileceğini kaydetti.