‘Altını olup faize karşı çıkana da ürünümüz var’

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, yastık altı altını ekonomiye kazandıracak ve vatandaşa ek getiri sunacak ‘altın tahvili’ne ilişkin teknik altyapı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Şimşek, Hazine’nin yatırımcı tabanını genişletme ve yatırım enstrümanlarını çeşitlendirme noktasında bir çok önemli projeye imza attığını, bu kapsamda vatandaşlara altına dayalı yeni bir yatırım aracı sunabilmek amacıyla çalışma başlattığını hatırlattı. Vatandaşların güvenilir yatırım araçlarından biri olarak kabul ettiği altına ek getiri sunacak altın tahvili çalışmalarına hız verildiğini anlatan Şimşek, “Yastık altı altını ekonomiye kazandıracak yeni araçlardaa teknik altyapı çalışmalarımızı tamamladık, mevzuat çalışmalarımız da bitmek üzere. Bu yeni yatırım araçlarını 2017 içinde satışa sunacağız” diye konuştu.



Yeni bir ürün daha



Şimşek, bu araçlarla hem finansal sistemin derinlik kazanacağını ve tasarruflarını artacağını hem de Merkez Bankası rezervlerine olumlu katkı sağlanacağını vurguladı. Bazı yatırımcıların altına yönelmesinin önemli bir sebebinin faizden uzak durmak istemesi olduğunun altını çizen Şimşek, faiz elde etmek istemeyen yatırımcılar için Müsteşarlığın 2012 yılından itibaren TL ve döviz cinsi kira sertifikası ihraç ettiğini hatırlattı. Şimşek, “Kira sertifikalarının çeşidini artırarak vatandaşa daha farklı yatırım araçları sunabilmek amacıyla bir süredir çalışan Hazine Müsteşarlığımız altına yatırım yapan fakat faiz elde etmek istemeyen yatırımcılar için de altına dayalı kira sertifikası ihraç ederek önemli bir fırsat sunacak” dedi.



Ziraat satacak, kamu spotuyla tanıtılacak



Müsteşarlığın yeni yatırım araçlarına erişimini kolaylaştırabilmek amacıyla, şube ağını da dikkate alarak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını ilk etapta Ziraat Bankası aracılığı ile satışa sunacağını bildiren Şimşek, şöyle devam etti: “Devletten altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası almak isteyen vatandaş, evinde, kasasında atıl duran altınları, önceden duyurulacak Ziraat Bankası şubelerine belirli günlerde getirerek teslim edecek ve daha sonra Hazine Müsteşarlığı vatandaşın Ziraat Bankası’ndaki hesabına altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını yatıracak. Ara dönemde yatırımcılara TL olarak verilecek ek getiriler, Ziraat Bankasında vatandaş adına açılan hesaplara otomatik olarak aktarılacak. Vade sonunda ise talep etmesi durumunda Darphane tarafından basılan çeyrek altınlar vatandaşa teslim edilecek.”

Şimşek, vatandaşın istemesi halinde vade sonunu beklemeden hesabındaki altın tahvilini veya altına dayalı kira sertifikasını Ziraat Bankasına geri satabileceğini belirterek, “Vatandaşımız evinde sakladığı altınları ihtiyacı olduğunda nasıl ki kuyumculara giderek satabiliyorlarsa, hesabındaki altın tahvilini veya altına dayalı kira sertifikasını da istediği zaman Ziraat Bankasına satarak parasını TL olarak alabilecek.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, söz konusu yatırım araçları hakkında vatandaşı bilgilendirmek amacıyla kamu spotları ve reklamlardan, yatırımcı kılavuzlarına çok geniş kapsamlı bir tanıtım kampanyası düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.



Kaynak ihtiyacı için



Şimşek, yurt dışında Güney Afrika’da ve Hindistan’da farklı şekillerde ihraç edilen altın tahvillerinin Türk yatırımcısının ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandığına dikkati çekti. Yatırımcıların altınlarını evlerde ya da kasalarda atıl durumda saklamak yerine Hazinenin çıkaracağı altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası alarak ek bir getiri elde edebileceğine işaret eden Şimşek, “Devlet eliyle yatırımlarda güvenli bir liman olacak bu araçlarla hem vatandaşımız hem de ekonomi kazanacak. Bununla yastık altında atıl duran bir kaynağı menkulleştirmeyi ve sistemin kaynak ihtiyacını azaltmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.