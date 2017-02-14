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Altında ibre aşağı yönde

Altın, hisse senetlerindeki yükselişin güvenli liman varlıklarına talebi azaltması ile birlikte baskı altında

Altında ibre aşağı yönde

Altın, hisse senetlerindeki yükselişin güvenli liman varlıklarına talebi azaltması ile birlikte baskı altında

14 Şubat 2017 Salı 09:22
Altında ibre aşağı yönde
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ALTIN fiyatları, Asya hisse senetlerinin, ABD hisselerinin Pazartesi günü yeniden rekor seviyelere yükselmesi sonrası Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine tırmanması ve bunun sonucu güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebin azalması ile birlikte kaybını korudu.

Altının onsu Pazartesi günü yüzde 0.7 düşüşle ons başına 1,225.26 dolardan kapandıktan sonra 1,226.24 dolara geldi.

Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da hisse senetleri, Standard & Poor's 500 Endeksi'nin rekor seviyede kapanmasının ardından yukarı yönde hareket etti ve MSCI Tüm Ülkeler DÜnya Endeksi Mayıs 2015'te gördüğü rekor kapanışının oldukça yakınına geldi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi Pazartesi günü yüzde 0.2 yükseldikten sonra yatay seyretti.

Fed Başkanı Janet Yellen Salı günü Senato Bankacılık Komitesi'nde ve Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşacak.

Australia & New Zealand Banking Group, Salı günkü raporunda, "Piyasaların Yellen'ın konuşması öncesi durgun seyretmesini bekliyoruz" dedi.

Spot gümüş yüzde 0.2 yükselirken, platin ve palladyum yatay seyretti.

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Anahtar Kelimeler:
AltınMSCIJaponyaAvustralyaYeni Zelanda
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