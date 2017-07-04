Altın ne kadar oldu

İSTANBUL Kapalıçarşı'da 140 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 140,20 liradan, 923 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 938 liradan, 128,70 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 131,80 liradan, 902 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 920 liradan, 450 liradan alınan Yarım Ziynet 460 liradan, 225 liradan alınan Çeyrek Ziynet 230 liradan satıldı.
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