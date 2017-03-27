Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90049
ALTIN
145.218
DOLAR
3.5894
STERLIN
4.5139
EURO
3.9008
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Reflüyü hafife almayın
Reflüyü hafife almayın
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu

Altın 1 ayın en yükseğine çıktı

Altın fiyatları, Trump`ın sağlık hizmetleri yasası oylamasının ertelenmesi ile bir ayın en yükseğine çıktı

Altın 1 ayın en yükseğine çıktı

Altın fiyatları, Trump`ın sağlık hizmetleri yasası oylamasının ertelenmesi ile bir ayın en yükseğine çıktı

27 Mart 2017 Pazartesi 09:08
Altın 1 ayın en yükseğine çıktı
banner404

ALTIN fiyatları, geçen hafta ABD sağlık hizmetleri yasa tasarısının oylamasının ertelenmesinin ardından, Başkan Donald Trump,2ın ekonomik gündemini uygulayabilmesine ilişkin endişelerin artması sonucu bir ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Altının onsu yüzde 0.9 yükselişle ons başına 1,255 dolar ile 28 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından 1,254.99 dolara geldi. Metal geçen hafta yüzde 1.2 yükseldi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.3 geriledi.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Trump ve Sözcü Paul Ryan'ın yeterli desteği sağlayamamasının ardından, yoğun tartışmalara neden olan sağlık hizmetleri yasa tasarısını geri çekti. Bu durum, diğer ekonomik politikaların uygulamaya koyulabilmesine ilişkin endişeleri artırdı.

Fed'de Bullard 2017 yılaında 2 kez daha faiz artırılmasına gidilmesine muhalefet ederken, Dudley, Fed'in dikkatli olduğunu söyledi.

Palladyum, Cuma günü ons başına 816 dolar ile Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, spot gümüş yüzde 0.5 ve platin yüzde 0.6 değer kazandı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AltınAltın FiyatlarıTrumpABDSAĞLIK HİZMETLERİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa haftaya düşüşle başladı...
Borsa haftaya düşüşle başladı...
Dolarda bir aydır böylesi görülmedi
Dolarda bir aydır böylesi görülmedi
Esnafa işsizlik fonu Ocak’ta
Esnafa işsizlik fonu Ocak’ta

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals