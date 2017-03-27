Altın 1 ayın en yükseğine çıktı

ALTIN fiyatları, geçen hafta ABD sağlık hizmetleri yasa tasarısının oylamasının ertelenmesinin ardından, Başkan Donald Trump,2ın ekonomik gündemini uygulayabilmesine ilişkin endişelerin artması sonucu bir ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Altının onsu yüzde 0.9 yükselişle ons başına 1,255 dolar ile 28 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından 1,254.99 dolara geldi. Metal geçen hafta yüzde 1.2 yükseldi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.3 geriledi.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Trump ve Sözcü Paul Ryan'ın yeterli desteği sağlayamamasının ardından, yoğun tartışmalara neden olan sağlık hizmetleri yasa tasarısını geri çekti. Bu durum, diğer ekonomik politikaların uygulamaya koyulabilmesine ilişkin endişeleri artırdı.

Fed'de Bullard 2017 yılaında 2 kez daha faiz artırılmasına gidilmesine muhalefet ederken, Dudley, Fed'in dikkatli olduğunu söyledi.

Palladyum, Cuma günü ons başına 816 dolar ile Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, spot gümüş yüzde 0.5 ve platin yüzde 0.6 değer kazandı.