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Altay Tankı'nda Tümosan'a bir hafta daha ek süre!

Altay Tankı'nın motorunu geliştirmekte olan Tümosan, bir ay üzerinde bir hafta daha ek süre aldı

Altay Tankı'nda Tümosan'a bir hafta daha ek süre!

Altay Tankı'nın motorunu geliştirmekte olan Tümosan, bir ay üzerinde bir hafta daha ek süre aldı

17 Şubat 2017 Cuma 08:44
Altay Tankı'nda Tümosan'a bir hafta daha ek süre!
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2016 YILININ Kasım ayında Savunma Sanayi Müsteşarı (SSM) İsmail Demir, "Altay milli tank projesinde geliştiren firmadan (Otokar) yenilenmiş bir teklif istedik, değerlendirmesi devam ediyor ama sona yaklaştık" demişti.
OTOKAR'ın ana yüklenici olduğu projede, tankın motoru Tümosan tarafından geliştiriliyor.
O tarihte 16 Ocak'a kadar teklif süresi bulunan Tümosan, KAP'a bir açıklama yaparak Avusturyalı AVL firmasıyla yaşanan sorunlara vurgu yaparak "Son günlerde özellikle AB ülkeleri tarafından ülkemize karşı uygulanan yaptırımlar nedeniyle gerek proje ve gerekse proje kapsamındaki kritik alt komponentlere ilişkin teknolojilerin transferinde önemli engellerle karşılaşılacağı anlaşılmıştır." demiş ve Müsteşarlık'tan 1 ay ek süre aldığını açıklamıştı.

1 AY ÜZERİEN 1 HAFTA DAHA EK SÜRE
Son açıklamada Tümosan, bir hafta daha ek süre aldıklarını duyurdu. KAP'taki açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Şirketimizin 16.01.2017 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında Altay Tankı Güç Grubu Geliştirme Projesi SSM-Tümosan Sözleşmesi kapsamında, Savunma Sanayi Müsteşarlığı 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlamak üzere TÜMOSAN tarafından yapılan tekliflerin değerlendirilmesi ve avans ödeme şartlarının yerine getirilmesini teminen 1 ay ilave süre vermişti. Söz konusu süre Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından 24.02.2017 tarihine uzatılmıştır. Güç Grubu Geliştirme Projesi Tasarım ve Geliştirme Dönemi sözleşmesi kapsamında belirtilen avans şartları ve diğer ilave şartların sağlanması için müzakereler devam etmektedir."

AVUSTURYA SORUNUNDA İLK AÇIKLAMA
Daha önceki ek süre açıklamasında şu ifadeler öne çıkmıştı:
*Altay Tankı Güç Grubu Geliştirme Projesi kapsamında SSM-Tümosan Sözleşmesi gereğince Teknik Destek Sağlayıcı (TDS) aday firmalarıyla yürütülen görüşmeler sonrasında 7 Ekim 2015 tarihinde AVL List GmbH firması ile Teknik Destek Sağlayıcı Anlaşması imzalanmıştı.
*90 gün sonra hükümet onayını getirmesi gereken AVL Firması arka arkaya talep ettiği süreler sonrasında da Avusturya hükümetinin Ülkemizin iç işlerine müdahale edecek şekilde şartlar içeren ihraç lisansında israr etmesi ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından bahse konu ihraç lisansının kabul edilmemesi nedeniyle taahhütlerini yerine getirmemiş ve sonrasında TDS Sözleşmesi iptal edilerek firmanın verdiği teminat irat kaydedilmiştir.
* Bu kapsamda TÜMOSAN mümkün olduğu kadar yurt içi kaynakları kullanarak projenin gerçekleştirilmesi için çabalarını sürdürmekte olup önerilerini SSM ile paylaşmıştır
*Savunma Sanayi Müsteşarlığı; 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlamak üzere TÜMOSAN tarafından yapılan tekliflerin değerlendirilmesi ve avans ödeme şartlarının yerine getirilmesini teminen 1 ay ilave süre vermiş bulunmaktadır.
 

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Anahtar Kelimeler:
Ismail DemirALTAY TankıTÜMOSANOtokar
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